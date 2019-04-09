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鄰居霸佔車位不擇手段！ 竟在柏油路打釘子鎖車

2019-04-09 19:21聯合新聞網 綜合報導

鄰居為了霸佔車位，竟在柏油路上打入釘子，用鐵鏈和密碼鎖鎖車。圖片來源／爆怨公社
鄰居為了霸佔車位，竟在柏油路上打入釘子，用鐵鏈和密碼鎖鎖車。圖片來源／爆怨公社
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這樣的佔位手法，真的太高招！一名女網友表示，鄰居為了霸佔路邊的車位，竟然將釘子釘在柏油路上，再用鐵鏈和密碼鎖，將自己的機車停在車位上「卡位」，讓其他人無法擅自移車。誇張的行徑也讓女網友傻眼，怒罵「為了佔車位，越來越沒有極限！」

一名女網友在《爆怨公社》發文表示，鄰居為了霸佔車位，竟將自家的機車停在空位上「卡位」。不僅如此，為了避免其他人擅自移車，鄰居竟然在柏油路上打入釘子，還在上面填水泥固定，並加裝鐵鏈和密碼鎖，用盡方法「卡好卡滿」。

原PO解釋，鄰居其實住在照片左邊的店家，但時常會把汽機車停到對面，而且不僅有「佔位機車」，連前面那一台白色轎車都是鄰居的。離譜的行徑也讓原PO看不下去，確認該地區並非私人土地後，她便報警尋求警察幫助，但警方也只能以勸導的方式請鄰居移車，並向原PO表示，會再向上申報。

誇張的行為也讓網友傻眼，網友紛紛留言抨擊，「自私到極限」、「機車被上腳鐐…」、「這算破壞公路了吧？」，也有網友提出建議，「先詢問當地里長看看」、「超過白線了，每天打檢舉，違停開幾天紅單就乖了」、「毀損公物，這要賠錢的」。

原PO也在留言區補充，目前鄰居已將鎖頭解開，改鎖在後輪上，但鐵鏈還釘在地上。然而不到幾個小時的時間，鄰居的佔位行為又進化了，直接變成「雙排佔位」，讓原PO差點吐血。

鄰居竟然變本加厲，停了兩台機車佔位。圖片來源／爆怨公社
鄰居竟然變本加厲，停了兩台機車佔位。圖片來源／爆怨公社
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