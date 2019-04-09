半夜搜尋谷歌街景 竟導航到陰間嚇死他

2019-04-09 17:28 聯合新聞網 綜合報導



有網友在Google地圖搜尋基隆某巷弄街景，沒想到畫面超驚悚，讓他以為誤入百鬼夜行。圖擷自Google地圖街景 分享 facebook

Google地圖是不少民眾查詢交通路線、觀看店家街景時的好幫手，不過今（9）日凌晨有網友在搜尋地址時啟用街景圖，怎料農曆七月還沒到，網友就先在畫面的巷弄中驚見一群人穿著白色古裝、戴著帽子，排排站在路中央，身上還映著些微陰森的綠光，乍看之下宛如來到陰曹地府，詭譎的氣氛讓他背脊發涼，忍不住發文驚呼「想嚇死誰」。

這名王姓網友在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出一張街景截圖，抱怨自己凌晨想在Google地圖搜尋基隆市仁愛區仁二路181巷附近，沒想到畫面中竟出現疑似頭戴古帽、穿著藍白色的古裝人群，由於畫面拍攝時間在夜晚，路燈散發些微綠光照映在身上，瀰漫著肅穆又詭異的氛圍，讓人產生亂入百鬼夜行，或擅闖陰間地獄的遐想。

深夜時分讓許多網友看了毛骨悚然，紛紛留言「這什麼啦，嚇死人」、「樓主開到祖先模式了」、「你查到地府去了」、「街景附帶觀落陰服務」，不過也有人不以為意解釋，「這應該是基隆中元祭活動，遊行隊伍中的一團」。

實際按照原PO提供地址搜尋街景後，可見得該群人應是行進間的管樂隊，不但部分民眾有攜帶樂器，藍白色古裝上還印有斗大「樂」的字樣，持續往後拉動畫面，便可發現全是一場烏龍，因為受到路段光線影響，才會在Google街景出現如此驚悚駭人的畫面。