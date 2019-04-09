親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高階警察人事大搬風 77名警官異動

半夜搜尋谷歌街景 竟導航到陰間嚇死他

2019-04-09 17:28聯合新聞網 綜合報導

有網友在Google地圖搜尋基隆某巷弄街景，沒想到畫面超驚悚，讓他以為誤入百鬼夜...
有網友在Google地圖搜尋基隆某巷弄街景，沒想到畫面超驚悚，讓他以為誤入百鬼夜行。圖擷自Google地圖街景
分享

Google地圖是不少民眾查詢交通路線、觀看店家街景時的好幫手，不過今（9）日凌晨有網友在搜尋地址時啟用街景圖，怎料農曆七月還沒到，網友就先在畫面的巷弄中驚見一群人穿著白色古裝、戴著帽子，排排站在路中央，身上還映著些微陰森的綠光，乍看之下宛如來到陰曹地府，詭譎的氣氛讓他背脊發涼，忍不住發文驚呼「想嚇死誰」。

這名王姓網友在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出一張街景截圖，抱怨自己凌晨想在Google地圖搜尋基隆市仁愛區仁二路181巷附近，沒想到畫面中竟出現疑似頭戴古帽、穿著藍白色的古裝人群，由於畫面拍攝時間在夜晚，路燈散發些微綠光照映在身上，瀰漫著肅穆又詭異的氛圍，讓人產生亂入百鬼夜行，或擅闖陰間地獄的遐想。

深夜時分讓許多網友看了毛骨悚然，紛紛留言「這什麼啦，嚇死人」、「樓主開到祖先模式了」、「你查到地府去了」、「街景附帶觀落陰服務」，不過也有人不以為意解釋，「這應該是基隆中元祭活動，遊行隊伍中的一團」。

實際按照原PO提供地址搜尋街景後，可見得該群人應是行進間的管樂隊，不但部分民眾有攜帶樂器，藍白色古裝上還印有斗大「樂」的字樣，持續往後拉動畫面，便可發現全是一場烏龍，因為受到路段光線影響，才會在Google街景出現如此驚悚駭人的畫面。

實際按照原PO提供地址搜尋可見，畫面中的人群應是基隆中元祭的管樂隊，由於光線照射...
實際按照原PO提供地址搜尋可見，畫面中的人群應是基隆中元祭的管樂隊，由於光線照射影響，才造成誤會一場。圖擷自Google地圖街景
分享

Google Maps爆怨公社
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

男怨對面阿嬤每天曬「不拉甲」在家門口 網笑：不懂女人心

2019-04-09 14:34

七個月嬰兒要收共鍋費？ 網友怒：牙都還沒長齊

2019-04-09 13:17

兩大五小穿球鞋爬高難度鳶嘴山 專家疾呼：母湯啊

2019-04-09 11:35

借房子給大伯住！她東西被亂翻 連阿嬤的手尾錢也被偷

2019-04-08 19:45

保時捷逆向硬搶親子車位 時髦女嗆「懷孕五個月」

2019-04-08 19:27

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13

高鐵當自己家！男子光腳「饋咖」餐桌上 網友怒：超噁心

2019-04-08 14:13

到底賣什麼？ 熱炒店菜單出現「香辣韓國瑜」

2019-04-08 13:02

好市多「人肉占結帳台」 婦卡位失敗嗆：不代表我該讓

2019-04-06 16:41

巡邏見滿地碎石！汐止警借掃帚清理馬路 民眾大讚

2019-04-06 16:16

缺德！掃墓驚見墳前都垃圾 墳體破損骨甕還外露

2019-04-06 10:43

停車3小時收費7200元 網友笑：你是停火車嗎？

2019-04-05 17:52

夜店馬桶炸裂老闆尋「兇手」 不用賠還能成為終生VIP

2019-04-05 17:15

2歲女兒幫摺金紙「這是爸爸的」 父：該稱讚她嗎？

2019-04-05 16:55

小籠包肉餡大小如餛飩 她咬了一口感覺好空虛

2019-04-05 11:52

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

2019-04-08 19:06

抓到了 痛毆新北議員犯嫌竟是建設公司總經理

2019-04-09 08:43

轎車猛撞電線桿斷成2截 救出1名男子送醫急救

2019-04-08 21:53

每月收賄百萬 海巡分隊長包庇大陸漁船越界捕魚

2019-04-09 11:14

女警清槍誤擊左大腿 還躺在醫院已被速記過兩次

2019-04-09 13:05

泰山集團第三代 欽泰國際董座涉詐貸44億遭聲押

2019-04-09 06:56

新北議員金中玉遭毆鎖定2人 議員驚：這次又為何被打？

2019-04-08 19:17

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

警方清槍再發生誤擊意外 北市女警左腿被射穿！

2019-04-09 12:01

影／監視畫面曝光！2歹徒尾隨新北議員金中玉 持球棒痛毆

2019-04-08 19:51

怕吹酒測不過 奇葩男拿明星花露水漱口果真超標

2019-04-08 21:23

建照被撤損失數億 建設公司老總痛毆新北議員洩憤

2019-04-09 11:21

影／新北市議員金中玉遭歹徒尾隨痛毆 警逮捕3嫌

2019-04-08 21:01

高雄銀曾為慶富擔保17億 但無虧損還倒賺手續費

2019-04-08 23:42

影／泰山集團第三代涉詐貸 董座兄妹狼狽送北檢

2019-04-08 21:41

兩大五小穿球鞋爬高難度鳶嘴山 專家疾呼：母湯啊

2019-04-09 11:35

泰山集團第三代 涉詐貸44億

2019-04-08 23:45

單手解內衣、脫緊身牛仔褲性侵？ 法官：與經驗不符

2019-04-08 17:40

遭外籍交換生指控權勢性交 前扶輪社長不起訴

2019-04-08 22:34

桃園噁蛋流竄全台 廠商遭起訴竟辯：業界都這樣

2019-04-09 15:48

慈湖陵寢潑漆國防部花24萬清理 法院判11獨派青年拘役

2019-04-09 16:53

外銷泰山八寶粥公司涉詐貸 董座父親詹信夫移送北檢

2019-04-08 20:38

保時捷逆向硬搶親子車位 時髦女嗆「懷孕五個月」

2019-04-08 19:27

七個月嬰兒要收共鍋費？ 網友怒：牙都還沒長齊

2019-04-09 13:17

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13

半百姊妹花PO辣照賣淫 靠三好攬客

2019-04-09 14:05

八里掩埋場前場長鄭傑文涉貪起訴 環保局：等判決結果

2019-04-08 18:32

酒駕卻免罰9萬 原因竟是警察做錯一件事

2019-04-09 12:11

海巡破獲歷年最大宗偽鈔走私 驚見近3億鉅額日幣偽鈔

2019-04-09 10:23

影／女警清槍誤擊小腿 學長：子彈上膛、手入護弓大忌

2019-04-09 14:25

影／讓有經驗的來！ 路人嬤神回這句話 保住老翁60萬元

2019-04-09 11:46

警槍頻走火 台中去年至今4起釀1傷 3件是新槍

2019-04-09 13:30

手銬緊度剛好、賓至如歸 這所派出所Google被評五星

2019-04-09 13:49

影／新北議員金中玉遭歹徒痛毆骨裂 警：公權力不容挑戰

2019-04-08 21:35

警檢測酒測器 自己竟超標被函辦

2019-04-08 23:57

「沒想到也發生我身上」 退休義警掉錢包卻是烏龍一場

2019-04-08 23:43

男怨對面阿嬤每天曬「不拉甲」在家門口 網笑：不懂女人心

2019-04-09 14:34

借房子給大伯住！她東西被亂翻 連阿嬤的手尾錢也被偷

2019-04-08 19:45

罵教授「走狗」辯憲法保障 法官：沒保障這個！

2019-04-09 14:18

工人修荒廢老屋驚見燒炭無名男屍 警跨縣市替他正名

2019-04-09 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top