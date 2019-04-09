親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

男怨對面阿嬤每天曬「不拉甲」在家門口 網笑：不懂女人心

2019-04-09 14:34聯合新聞網 綜合報導

一名網友抱怨對面鄰居阿嬤，每天都將衣服曬在家門口，令人困擾。圖擷自爆怨公社
一名網友抱怨對面鄰居阿嬤，每天都將衣服曬在家門口，令人困擾。圖擷自爆怨公社
分享

陽光是最好的殺菌劑，被陽光曬過的衣物，總是感覺溫暖又舒服，但都市中人稠地狹，適合曬衣的場所並不多。一名網友抱怨鄰居阿嬤，每天都將衣服晾在他家門口，私人貼身衣物照曬不誤，令人十分苦惱。網友笑回「你不懂女人心」。

一名網友在《爆怨公社》PO照表示，因自己的住家有西曬的狀況，住在對面的鄰居阿嬤，天天將衣物晾在自家門口，畫面十分不雅觀，而且包括私密的內褲和「不拉甲」（胸罩），也直接大喇喇的就晾在路旁，讓原PO質疑難道「整條街都是妳的曬衣場」，直呼「不想瞎了眼啊」。

照片顯示曬衣桿上至少有3件男女生的內褲及女性胸罩，讓網友驚呼阿嬤「好奔放」，笑回「暗示你吧」、「太明顯了」、「你不懂女人心」，原PO還回應「暈啊」、「阿嬤的心我不懂」，因為自家住屋有西曬的情況，每天下午兩點到四點有太陽，阿嬤就每天來曬衣，說這樣能殺菌。

還有多位有同樣經驗的網友呼應，「靠！跟我隔壁的大媽一樣…」、「這樣很難看」、「一出門心情就不好了」，也有人緩頰認為老人家想法很單純，就是善用自然資源，建議原PO好好跟阿嬤溝通，不然就把曬衣桿收起來好了，但曬衣桿還是阿嬤自備的，這讓原PO更無奈。

之前曾有人趁著好天氣，在馬路分隔島或公園設施曬衣褲、被單，不僅有礙觀瞻、破壞市容，也可能影響駕駛人視線安全，依各縣市自治條例規定，若堆積或放置足以妨礙交通之物品，最重可開罰2400元，衣服還是晾在家裡比較好。

爆怨公社
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

七個月嬰兒要收共鍋費？ 網友怒：牙都還沒長齊

2019-04-09 13:17

兩大五小穿球鞋爬高難度鳶嘴山 專家疾呼：母湯啊

2019-04-09 11:35

借房子給大伯住！她東西被亂翻 連阿嬤的手尾錢也被偷

2019-04-08 19:45

保時捷逆向硬搶親子車位 時髦女嗆「懷孕五個月」

2019-04-08 19:27

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13

高鐵當自己家！男子光腳「饋咖」餐桌上 網友怒：超噁心

2019-04-08 14:13

到底賣什麼？ 熱炒店菜單出現「香辣韓國瑜」

2019-04-08 13:02

好市多「人肉占結帳台」 婦卡位失敗嗆：不代表我該讓

2019-04-06 16:41

巡邏見滿地碎石！汐止警借掃帚清理馬路 民眾大讚

2019-04-06 16:16

缺德！掃墓驚見墳前都垃圾 墳體破損骨甕還外露

2019-04-06 10:43

停車3小時收費7200元 網友笑：你是停火車嗎？

2019-04-05 17:52

夜店馬桶炸裂老闆尋「兇手」 不用賠還能成為終生VIP

2019-04-05 17:15

2歲女兒幫摺金紙「這是爸爸的」 父：該稱讚她嗎？

2019-04-05 16:55

小籠包肉餡大小如餛飩 她咬了一口感覺好空虛

2019-04-05 11:52

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

2019-04-08 19:06

抓到了 痛毆新北議員犯嫌竟是建設公司總經理

2019-04-09 08:43

轎車猛撞電線桿斷成2截 救出1名男子送醫急救

2019-04-08 21:53

泰山集團第三代 欽泰國際董座涉詐貸44億遭聲押

2019-04-09 06:56

新北議員金中玉遭毆鎖定2人 議員驚：這次又為何被打？

2019-04-08 19:17

女警清槍誤擊左大腿 還躺在醫院已被速記過兩次

2019-04-09 13:05

朱男分屍台大女今與爸媽皆不起訴 黃父淚崩：他們知情

2019-04-08 17:17

每月收賄百萬 海巡分隊長包庇大陸漁船越界捕魚

2019-04-09 11:14

警方清槍再發生誤擊意外 北市女警左腿被射穿！

2019-04-09 12:01

影／廂型車開國道連12次自撞中央分隔島 駕駛送醫

2019-04-08 15:55

影／監視畫面曝光！2歹徒尾隨新北議員金中玉 持球棒痛毆

2019-04-08 19:51

怕吹酒測不過 奇葩男拿明星花露水漱口果真超標

2019-04-08 21:23

建照被撤損失數億 建設公司老總痛毆新北議員洩憤

2019-04-09 11:21

影／新北市議員金中玉遭歹徒尾隨痛毆 警逮捕3嫌

2019-04-08 21:01

高雄銀曾為慶富擔保17億 但無虧損還倒賺手續費

2019-04-08 23:42

影／泰山集團第三代涉詐貸 董座兄妹狼狽送北檢

2019-04-08 21:41

兩大五小穿球鞋爬高難度鳶嘴山 專家疾呼：母湯啊

2019-04-09 11:35

泰山集團第三代 涉詐貸44億

2019-04-08 23:45

單手解內衣、脫緊身牛仔褲性侵？ 法官：與經驗不符

2019-04-08 17:40

遭外籍交換生指控權勢性交 前扶輪社長不起訴

2019-04-08 22:34

外銷泰山八寶粥公司涉詐貸 董座父親詹信夫移送北檢

2019-04-08 20:38

保時捷逆向硬搶親子車位 時髦女嗆「懷孕五個月」

2019-04-08 19:27

七個月嬰兒要收共鍋費？ 網友怒：牙都還沒長齊

2019-04-09 13:17

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13

毒梟覬覦春吶商機 永和警協助破獲

2019-04-08 16:31

酒駕卻免罰9萬 原因竟是警察做錯一件事

2019-04-09 12:11

海巡破獲歷年最大宗偽鈔走私 驚見近3億鉅額日幣偽鈔

2019-04-09 10:23

半百姊妹花PO辣照賣淫 靠三好攬客

2019-04-09 14:05

八里掩埋場前場長鄭傑文涉貪起訴 環保局：等判決結果

2019-04-08 18:32

高雄護士提便當訪視 險遭婦人反鎖殺害

2019-04-08 16:44

影／新北議員金中玉遭歹徒痛毆骨裂 警：公權力不容挑戰

2019-04-08 21:35

影／讓有經驗的來！ 路人嬤神回這句話 保住老翁60萬元

2019-04-09 11:46

「沒想到也發生我身上」 退休義警掉錢包卻是烏龍一場

2019-04-08 23:43

警檢測酒測器 自己竟超標被函辦

2019-04-08 23:57

警槍頻走火 台中去年至今4起釀1傷 3件是新槍

2019-04-09 13:30

借房子給大伯住！她東西被亂翻 連阿嬤的手尾錢也被偷

2019-04-08 19:45

影／女警清槍誤擊小腿 學長：子彈上膛、手入護弓大忌

2019-04-09 14:25

男怨對面阿嬤每天曬「不拉甲」在家門口 網笑：不懂女人心

2019-04-09 14:34

手銬緊度剛好、賓至如歸 這所派出所Google被評五星

2019-04-09 13:49

象山步道竟有持刀強盜 網友驚半夜不能爬山了

2019-04-08 21:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top