男怨對面阿嬤每天曬「不拉甲」在家門口 網笑：不懂女人心

2019-04-09 14:34 聯合新聞網 綜合報導



一名網友抱怨對面鄰居阿嬤，每天都將衣服曬在家門口，令人困擾。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

陽光是最好的殺菌劑，被陽光曬過的衣物，總是感覺溫暖又舒服，但都市中人稠地狹，適合曬衣的場所並不多。一名網友抱怨鄰居阿嬤，每天都將衣服晾在他家門口，私人貼身衣物照曬不誤，令人十分苦惱。網友笑回「你不懂女人心」。

一名網友在《爆怨公社》PO照表示，因自己的住家有西曬的狀況，住在對面的鄰居阿嬤，天天將衣物晾在自家門口，畫面十分不雅觀，而且包括私密的內褲和「不拉甲」（胸罩），也直接大喇喇的就晾在路旁，讓原PO質疑難道「整條街都是妳的曬衣場」，直呼「不想瞎了眼啊」。

照片顯示曬衣桿上至少有3件男女生的內褲及女性胸罩，讓網友驚呼阿嬤「好奔放」，笑回「暗示你吧」、「太明顯了」、「你不懂女人心」，原PO還回應「暈啊」、「阿嬤的心我不懂」，因為自家住屋有西曬的情況，每天下午兩點到四點有太陽，阿嬤就每天來曬衣，說這樣能殺菌。

還有多位有同樣經驗的網友呼應，「靠！跟我隔壁的大媽一樣…」、「這樣很難看」、「一出門心情就不好了」，也有人緩頰認為老人家想法很單純，就是善用自然資源，建議原PO好好跟阿嬤溝通，不然就把曬衣桿收起來好了，但曬衣桿還是阿嬤自備的，這讓原PO更無奈。

之前曾有人趁著好天氣，在馬路分隔島或公園設施曬衣褲、被單，不僅有礙觀瞻、破壞市容，也可能影響駕駛人視線安全，依各縣市自治條例規定，若堆積或放置足以妨礙交通之物品，最重可開罰2400元，衣服還是晾在家裡比較好。