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七個月嬰兒要收共鍋費？ 網友怒：牙都還沒長齊

2019-04-09 13:17聯合新聞網 綜合報導

清明連假期間，一位媽媽帶著七個月大的女嬰和家人一同在涮涮鍋店用餐時，被店家要求收取共鍋費。由於店家未於用餐前提出此要求，加上嬰兒真的吃不了什麼，她覺得共鍋費的收取不甚合理，因而產生了後續的糾紛。

女嬰母親表示當日用餐時，她和家人一共在某間連鎖涮涮鍋店開了三鍋，吃到一半女嬰開始哭鬧她便拿了一根高麗菜梗讓她吸食，店員卻在這時提出加收共鍋費40元的要求。媽媽解釋只是為了安撫小孩才拿菜梗給她，店員則表示收取共鍋費是因為女嬰佔了一個位置。

後來她向店家反應，費用的收取應該是事前告知而非用餐到一半才提出，這是基本的顧客權益，但自己願意付這筆付用。事後店家雖改變心意沒收取女嬰的共鍋費，但雙方已產生不愉快。回家後她將這個消費經驗放上網路，提供給有可能帶嬰幼兒出門用餐的網友們參考，立刻引起軒然大波。

一家人帶著七個月大的嬰孩一同出門用餐，被涮涮鍋店要求給付嬰兒的共餐費。示意圖，圖...
一家人帶著七個月大的嬰孩一同出門用餐，被涮涮鍋店要求給付嬰兒的共餐費。示意圖，圖片來源pixabay
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由於該涮涮鍋店的網站上的規定是「110公分以上未開鍋者，加收共鍋費30元」，網友紛紛就女嬰的年紀與身高批評店家收取共鍋費的行為，「一個七個月的孩子也要收共鍋費也太黑了」、「寶寶牙都還沒長齊」、「是我沒概念嗎？七個月大的嬰兒有110公分了？有符合收費標準嗎？」，直問店家為了40元「得罪了客人、惹怒了鄉民，划算嗎」。

隨著事件在網路上傳開，女嬰母親表示該店家一忠實顧客在受到老闆娘的不實指控與誤導後，散佈她們一家「未付款吃霸王餐」的謠言並指控她們霸凌店家。雖然該顧客在發現自己被誤導後立即提出道歉，但此事讓網友對店家的處理態度更加反感。

目前該店家已關閉臉書粉絲頁，總公司則未對此事做出回應。許多激動的網友改到該連鎖涮涮鍋店粉絲頁留言「請問～帶7個月的寶寶去需要收共鍋費嗎？」表示抗議，也認為「這樣的冷處理方式，對你們企業品牌形象不利」。

女嬰母親在「爆料公社」中表示自己將此事公開只是為了「提醒所有人保護自身權益」、「不希望未來還有任何不管親子顧客或一般顧客再遭遇到如此不合理的對待」，希望此事能夠到此告一段落。

嬰兒餐飲
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