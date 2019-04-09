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兩大五小穿球鞋爬高難度鳶嘴山 專家疾呼：母湯啊

2019-04-09 11:35聯合新聞網 綜合報導

台灣地勢得天獨厚，擁有許多不同等級的登山步道，但鍛鍊身心、欣賞美景之前先做好功課，確認路線適不適合自己及隊友以維護安全是必要的觀念。日前一對父母帶著5個小朋友前往中部地區的鳶嘴捎來步道，一隊人馬下山時的畫面被「空中勤務總隊飛行勤務」指出實在太危險。

專家指出鳶嘴捎來步道難度高，不適合年紀太小的小朋友前往。
專家指出鳶嘴捎來步道難度高，不適合年紀太小的小朋友前往。
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空中勤務總隊飛行勤務專頁」昨日晚間發文「求好心切的爸媽帶著5位小朋友來爬中部有名的『鳶嘴捎來步道』，這一座山雖然只有2100公尺，但是她的難度卻比百岳峻嶺還困難數倍」。文中寫道，兩大五小的隊伍到達高點後發現下山的難度太高決定「後撤下山」，他們認為這個觀念很棒，「但是讓孩子走前面，踩著球鞋，走在頁岩片鋒線，這實在太危險了，如果此時孩子有個意外，大人根本來不及處置。」並表示「其實根本就不應該帶那麼小的孩子上那麼危險的高山」。從這一行人的成員分佈、爬山經驗以及裝備來看，研判處在準備不夠完善的狀態，也因此讓經常上山下海執行搜救勤務的專家發出「母湯啊！阿尼母湯！」的感觸。

鳶嘴稍來國家步道雖是維護狀態良好的登山路線且風景秀麗，但鳶嘴山以險峻出名，登上主峰的陡坡接近垂直，需藉著拉繩輔助才能往上攀升。近年鳶嘴山因地型特殊成為打卡聖地因此相當熱門，每到假日都會出現上下山排隊塞車的人潮，可能因此給人有難度但不危險的錯覺，其實曾有攀登過的網友表示「怕高或沒有攀岩過或體力不夠的拜託不要來」。

空中勤務總隊飛行勤務專頁」發文下就有網友回應「假日很多家長帶小朋友去爬…我還看過應該是安親班老師帶去的…」，這些行為被視為是「無計畫~盲目登山」、「非常危險」，專家建議「還是不要輕易越級打怪...」。

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