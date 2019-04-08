借房子給大伯住！她東西被亂翻 連阿嬤的手尾錢也被偷

2019-04-08 19:45 聯合新聞網 綜合報導



女網友將房子借給大伯住，不僅東西被亂翻，連阿嬤留的手尾錢也被偷。圖片來源／聯合報系資料照片 分享 facebook

連「手尾錢」也敢偷？女網友表示，因老公再三保證大伯不會亂動東西，她才將房子借給大伯住一個月。豈料，一個月後她不僅要不回房子，更發現家中東西全被亂翻過，連阿嬤留的「手尾錢」也被偷走，讓女網友氣的大罵，「偷手尾錢，你不覺得會有報應嗎？」

女網友在《爆怨公社》發文表示，她將房子借給大伯住一個月，當時還有一些物品留在家中沒有帶走，但老公向她再三保證，只有大伯一個人會住進去，且不會亂動屋內的東西。不料，一個月過後原PO想要回房子，對方卻一拖再拖，原PO逼問後才發現，原來大伯的朋友也偷偷住在房子裡面。

氣人的事還不只這一件，原PO跑回去檢查房子時還發現，家中的衣物全被亂翻過，桌椅也遭到破壞，甚至連全新的隱形眼鏡、保養品都被開封。最可惡的是，阿嬤留給原PO的「手尾錢」也被偷走，讓她氣的怒罵「偷手尾錢，你不會覺得有報應嗎？」

原PO透露，「手尾錢」的數目不多，不過就是不到50元的零錢，但這對她來說卻意義非凡，因為這不僅是阿嬤親手交給她的，更是阿嬤唯一留下來的東西，「而且這手尾錢我藏在很隱密的地方，還用紅包袋包起來」，沒想到這樣竟然也能被人偷走，讓她相當氣憤。

網友看見貼文後，也留言痛罵這名大伯，「真的很可惡」、「偷手尾錢真的母湯」、「這種錢也要拿的心態我真的不懂」，也有網友指責原PO的老公，「老公問題很大」、「妳老公要負最大的責任」。