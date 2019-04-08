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她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13聯合新聞網 綜合報導

大媽企圖「以包佔位」，上車後就將包包丟到原PO的座位旁，隨即倒頭就睡。圖片來源／...
大媽企圖「以包佔位」，上車後就將包包丟到原PO的座位旁，隨即倒頭就睡。圖片來源／爆怨公社
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遇到這種乘客，真的會氣死人！日前，一名網友搭乘火車時，驚見一位「丟包大媽」，只見大媽上車後倒頭就睡，還將包包放在原PO隔壁的座位，企圖「以包佔位」，讓原PO相當無奈，氣憤的表示「不知道的人，還以為是我用包包佔位置」！

原PO在《爆怨公社》發文表示，近日他搭乘台鐵時，遇到了一名不講理的大媽，只見大媽將自己的包包丟在原PO旁邊的座位，隨即便坐在自己的座位上呼呼大睡。惡意佔位的行為也讓原PO看不下去，連忙起身提醒這位大媽將包包拿開，不料大媽卻怒嗆，「我下站就下車！」，讓原PO超傻眼。

由於大媽的座位與包包間隔了一條走道，讓其他乘客誤以為是原PO「拿包佔位」，而讓他受到許多白眼，令他感到全身不自在。他也無奈的在貼文中寫道，「後面上來的人不知道還以為我用包包佔位置，我不敢動她包包，等等說我偷她東西」。

貼文也引起網友撻伐，網友紛紛留言抨擊這位大媽，「人不要臉，天下無敵」、「連假很可怕，妖怪都出來了」、「這種嫁禍法，真的很老練耶」，也有網友提出建議，「直接請車長過來了」、「跟列車長說，這裡有人遺失背包」，部份網友也懷疑，「上面不是有置物架嗎？」、「會不會是大媽買了兩個位置？」、「為何包包不能放地上或腳的旁邊，這樣比較安全不是嗎？」

台鐵爆怨公社
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