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夜店馬桶炸裂老闆尋「兇手」 不用賠還能成為終生VIP

2019-04-05 17:15聯合新聞網 綜合報導

高雄嘻哈夜店「Cocco & Co.」的廁所馬桶遭到毀壞，店家不僅不要求賠償，還...
高雄嘻哈夜店「Cocco & Co.」的廁所馬桶遭到毀壞，店家不僅不要求賠償，還很欣賞「兇手」這麼的「派（壞）」。 圖擷自「Cocco & Co. / Kaohsiung」粉絲專頁
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上個廁所還能搞壞馬桶，真的讓人匪夷所思。高雄嘻哈夜店「Cocco & Co.」日前在臉書粉絲團貼出一張照片，店裡廁所的馬桶整個倒下碎裂，彷彿是被炸過一般。老闆看了很傻眼，無法理解女客人是怎麼使用的，不過他也霸氣的不要求賠償，還公開尋找這名女客人，要讓她當終生VIP，消費全都免費。

「Cocco & Co.」3月底在臉書上公開尋找「炸掉」店裡馬桶的女客人，店家表示無法理解客人是怎麼在裡面炸掉馬桶的，還開玩笑的說「我們見證了用生命派對的奇蹟。派（壞）到馬桶炸掉」。不過店家很欣賞這麼「派」的女生，還表示只要這名女客人大方承認是她弄壞的，不僅不用賠償，還能成為終生VIP，以後到店裡玩樂喝酒通通不用錢。

消息一曝光，許多人也前往一探究竟，還要求不要修理，也讓店家有些意外，乾脆開放給大家拍照打卡，不過只限一星期時間，下星期將換新馬桶。雖然反向操作吸引不少關注，但店家也希望消費者能好好愛護店裡的東西，並警告下次再拆馬桶就要罰100倍。

網友看了照片也笑說「別再相信女生轉不開瓶蓋了」、「誰敢承認啦？太浮誇了」、「屁股還好嗎？」、「金價派（真的兇）」、「變景點笑死」、「不朝聖一下不行，到底有多ㄎㄧㄤ才可以炸」。

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