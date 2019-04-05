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小籠包肉餡大小如餛飩 她咬了一口感覺好空虛

2019-04-05 11:52聯合新聞網 綜合報導

一名消費者在超市買了一袋小籠包，沒想到每一顆裡頭的肉餡小到如同餛飩般，讓消費者很...
一名消費者在超市買了一袋小籠包，沒想到每一顆裡頭的肉餡小到如同餛飩般，讓消費者很傻眼。 圖擷自爆料公社
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小籠包是台灣著名小吃之一，有些業者也會將小籠包製作成冷凍食品，方便民眾隨時可以享用，但卻有消費者買了一包冷凍的小籠包回家吃，沒想到其中一顆咬開後發現裡頭的肉餡小到不行，她拍下照片PO到臉書「爆料公社」，失望的說「可以不要這樣欺騙我嗎？」

原PO日前在超市買了一袋20顆的鹿港師小籠包，她滿心期待的回家蒸來吃。她蒸了一盤，拿起其中一顆咬了一口發現怎麼只有皮沒有吃到餡，仔細一看裡頭的肉餡只有一點點，就像餛飩一樣大，而且每一顆都是這樣，讓原PO很傻眼，讓她直呼真的是空虛的小籠包。

網友看了照片後也感到不可思議，有人開玩笑的說「主賣皮，肉是送的」、「妳買的是饅頭」、「應該是包的時候有驚嚇到，拿去收驚應該就好了」、「原來是小籠包皮啊，還以為是小籠包呢」、「買饅頭還附贈小丸子耶！樓主賺到」，也有網友分享自己買過的經驗，「我剛買完吃完，也很傻眼。我吃的不是小籠包，我吃的是空虛」、「曾經買過一次被騙」、「這間我買過一次就不吃了」，不過有人建議原PO「妳還是親自去鹿港買吧，絕對不會這樣騙人」。

業者接受媒體採訪時表示對消費者很抱歉，強調是人員疏失和機器問題，並沒有欺騙消費者的心態，還在現場撕開一顆顆小籠包證明內餡是正常的，業者也承諾未來也會加強品管。

爆料公社
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