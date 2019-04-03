新人請婚攝 拗前同事還人情「6000元接不接？」

2019-04-03 14:33 聯合新聞網 綜合報導



喜宴場合熱鬧，婚禮攝影也一刻不得閒。圖非新聞當事人。報系資料照 分享 facebook

「做人情」大概是人生最難的課題，尤其是交情一般的朋友，拿著「人情價」來要求低於市場行情的價格提供產品或服務時，更是讓人生氣又無奈。一名網友便上網分享自己被前同事硬拗以6千元遠低於市場行情，並以「請你喝過飲料」、「以前幫忙代過班」的人情理由，要求他擔任婚攝的經歷，讓人看了相當傻眼。

這名網友在「爆料公社」發文說，某天收到前同事邀請擔任婚攝，但預算只有開出6千元。網友貼出他和該名同事的對話，只見對方批頭就問：「因為新秘跟婚佈花太多了，看在我們以前是同事的面子上，可以幫忙嗎？」讓這名網友感到非常錯愕，直接回應「我們從離職之後到現在都沒有聯絡往來」，反問對方怎麼好意思開出這種價格。

沒想到，這位新人竟然打出人情牌，表示自己以前曾替該名網友代過班，並且請喝過飲料，希望能夠看在人情份上幫忙。更誇張的是，新人不斷強調因為婚佈和新秘分別要價新台幣6萬元和2萬5千元，還要花5千歐元（約台幣17萬元）到義大利度蜜月，因此「預算有限」；更說因為婆婆覺得照片沒有很重要，表示6千元照時薪來算已是上限。表現出一副理所當然「我這是給你恩惠，你應該感謝我」的樣子。

新人硬拗人情，還理所當然地認為六千元已非常高價。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

該名網友聽了氣憤表示當時代班是互相幫忙，更不用說自己還曾幫對方代了八天班，且飲料並非單請他；氣得回嗆新人：「婚秘跟婚佈的錢都花下去了，還省攝影？！請妳跟妳老公自己找，謝謝！」

網友看到這個經歷紛紛表示氣憤，「婆婆說照片沒有很重要？那隨便找個路人拿手機拍不就好了！」更有網友表示其實婚攝非常累，「無法坐下來好好吃喜宴。要早到拍花絮，還要晚走拍家族合照」，希望新人請勿糟蹋專業。