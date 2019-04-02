八字重剋走長輩？ 阿公頭七回來說話讓她淚崩

2019-04-02 22:04 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。一名網友透露自己八字重，從小被說「親情薄弱」，爸爺相繼在他生日出殯，而阿公頭七當天的「一席話」讓她忍不住潰堤。圖／ingimage 分享 facebook

民間經常流傳「八字輕容易看到鬼、八字太重容易剋父母」的說法，對此一名女網友就在臉書社團「靈異公社」分享，從小就聽家中長輩說她八字太重、「註定親情薄弱」，才會把雙親一個剋跑、一個剋死。前幾年阿公過世，頭七當天她卻感覺阿公回到她身邊、摸摸她的頭向她道別，臨走前還告訴她「先去找妳爸了」，讓她睡醒後忍不住眼淚直流。此文一出逼哭數千網友，除了替原PO加油，也感嘆「緣起緣滅，至少愛真實存在過」。

原PO在「靈異公社」透露，她的八字重達六兩二，從小媽媽跟人跑，爸爸也在她出生當天出殯，經常聽老一輩的人說她一生註定「親情薄弱」。雖然她對這個說法半信半疑，依然抱持「寧可信其有」的態度。

前年她接到姑姑來電，告訴她因病臥床許久的阿公「快不行了」，她趕緊請假狂飆到醫院守在阿公身邊。當晚她寸步不離守在病榻前，多希望這次也如以往過幾天就可以出院了，不料事與願違，無奈阿公在凌晨一點多，心跳越趨薄弱逐漸停止跳動。原PO回憶，「我永遠記得最煎熬的一個晚上，我牽著他一動也不動的手，我無限的想著，您趕快醒來好嗎？我需要您，我愛您」。

事後，原PO遵照阿公遺願，不要回家辦喪事，怕阿婆會想不開，只是讓救護車載著阿公到家門口說一聲「回家了」。一路上，原PO緊緊牽著阿公的手捨不得放開，「因為這一放就是永別了」。自從阿公過世後，原PO每天因太過思念輾轉難眠，但偏偏就在頭七那天，她竟因為「哭累了」早早就入睡。當晚她看到阿公回來安慰她別難過，「我只是先去找妳爸而已」，接著她哭醒後，竟神奇的在房內聞到以前阿公房裡有的樟腦丸味道，讓她再度淚崩表示「您真的回來看我了！」。

文末，原PO感性寫下「我永遠記得這輩子我最愛的兩個男人，我爸爸、我阿公，都是在我的農曆生日當天出殯，也是這輩子最不捨的牽掛。」許多網友看了紛紛替她加油打氣，「人本來有一天就會離開，跟妳的命格沒有關，希望妳不要因此感到一絲的自責或遺憾」、「萬般皆是命，半點不由人」、「八字輕重會剋誰，這種事聽聽就好」。