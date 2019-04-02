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有你就夠了！他貼出15年電鍋 竟吸引「老夥伴」大集合

2019-04-02 21:40聯合新聞網 綜合報導

網友貼出自家用了15年的電鍋，意外引起網友討論。圖片來源／爆廢公社
網友貼出自家用了15年的電鍋，意外引起網友討論。圖片來源／爆廢公社
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大同電鍋」可說是家家戶戶必備的家電神器，不少移居海外、出國留學的國人，也會扛著一台電鍋一起飛。日前，一名網友貼出自家用了15年的電鍋，他表示電鍋太耐用了，以至於到現在都無法換新的。沒想到貼文一出，竟引發廣大網友迴響，網友紛紛貼出自家的「老電鍋」炫耀。

女網友在《爆廢公社》貼出家中電鍋的照片，更在貼文中寫道，「為什麼我家的大同電鍋已經15歲了，還不壞？都不能換新的（跺腳）！你們家也有長生不老的大同電鍋嗎？」

貼文引發網友熱議，網友紛紛留言，「大同神鍋」、「很多外國人都來買大同電鍋，台灣之光！」、「以前的大同超級耐操」，網友也分享自家的「電鍋傳奇」，「我的用了18年還沒壞，你的要壞還久勒！」、「我家的用了快35年了，你家的還很年輕」、「我家的已經服役30個年頭了，至今仍在服役中！非常老當益壯！」、「民國53跟著老媽結婚來到我們家，還能使用。」。

也有網友開玩笑表示，「因為太耐用了，所以他們公司經營困難」、「他們公司快不行了，再去買兩個備用吧～」，部分網友也認為，現在的電鍋已不如從前，「此一時彼一時，大同不大同了」、「新的大同沒有很耐用」、「現在新的用不到半年，你好好珍惜吧」。

民國53年的電鍋，到了現在仍正常運作，而被網友稱之為「電鍋奶奶」。圖片來源／爆廢...
民國53年的電鍋，到了現在仍正常運作，而被網友稱之為「電鍋奶奶」。圖片來源／爆廢公社
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