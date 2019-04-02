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母子憂沒錢安葬家人 暖男秒掏腰包幫處理

2019-04-02 16:46聯合新聞網 綜合報導

從事殯葬業的曾男日前在麵攤湊巧聽聞一對母子沒錢安葬過世家人，他便決定自掏腰包幫忙...
從事殯葬業的曾男日前在麵攤湊巧聽聞一對母子沒錢安葬過世家人，他便決定自掏腰包幫忙處理後事。圖擷自靈異公社
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人生走到盡頭，都希望有個善終，不過日前有對母子卻因為沒錢替家人安葬感到十分苦惱，兩人在麵攤討論時，恰巧被一旁吃麵的殯葬業者聽見，他二話不說決定挺身幫忙處理後事，暖心的舉動讓上萬網友推爆，大讚他「一定會有福報。」

昨（1）日上午一名從事殯葬業的曾姓網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示自己當天一如往常幫往生者完成淨身、換壽衣並準備入殮停棺，忙到下午三點多才告一段落，便在殯儀館附近一間麵攤用餐。由於已非午餐時間，當時店內只有他和一對母子。

原PO回憶，隔壁桌是一位男子帶著年約70歲的母親，言談間不斷說著「我們沒有錢要怎麼辦」。起初，原PO以為兩人沒有錢付麵攤，默默聽著他們的對話才得知原來男子的父親日前過世，又因家境貧困、經濟能力有限，於是帶著高齡老母在殯儀館附近一間間詢問喪葬費。

聽到這裡，原PO忍不住想到安靈室冰櫃裡那些路倒的無名屍，感嘆「他們生前已經苦一輩子了，死後連個安頓的地方都沒有」。雖然深知自己能力有限，歷經一番心裡掙扎後，原PO毅然決定幫助母子，轉頭向兩人說「沒關係，你們不用找了！我幫你們處理就好！你們不用出錢，不用再問店家費用了，我能力能做的也只有這樣。」

此文曝光後隨即引來破萬網友按讚，感動留言「謝謝您！好心有好報」、「功德無量」、「聽完您做的善事讓我心中感到一陣暖流，功利社會下已經好久沒這聽聞」，也有不少人表示想盡一份心力。目前亡者大體已在殯儀館，後續流程都處理好了，對於自掏腰包協助母子辦理後事，原PO則在個人臉書回應「沒關係，頂多一天少吃2餐，假日不吃大餐，撐半年就可以了」。

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