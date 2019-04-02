她遭未婚夫家暴貼瘀青照 被當愚人節玩笑「好心寒」

2019-04-02 13:21 聯合新聞網 綜合報導



4月1日是愚人節，各種玩笑或無傷大雅的騙局全部出籠，也是各個廠商比拚創意，行銷的好時機。但是這個節日也可能因此讓人誤將嚴肅的求救訊息，認為是愚人節的玩笑。一名女子在愚人節當天發文，表示自己遭到未婚夫毆打，希望能透過網路尋求幫助，沒想到竟被網友誤以為是愚人節玩笑，讓她十分心寒。

一名女子在「爆廢公社」發文寫道自己慘遭未婚夫扒衣毒打，自己只敢被動的縮在角落，任憑對方拳打腳踢，「人生第一次感受到...那種恐懼，真的很可怕」。該名網友因為該臉書社團人很多，希望透過貼文可以尋求相關幫助， 並「希望在各個角落的人們， 都不要忍聲於暴力之下」。

女子在臉書貼出自己受家暴的照片，被誤認為是愚人節玩笑。圖擷自 臉書 分享 facebook

沒想到在她的貼文底下，幾乎都是網友誤以為是「愚人節玩笑」，甚至有人認為她是自導自演。該名女子只好再度發文心寒感嘆：「剛發到爆廢被說是玩笑，屁股被打到瘀青…這玩笑也玩太大？」表示自己已驗傷完並已報警，最後更寫道「唉 台灣人..看清了...」。

有網友緩頰表示，該名女子發文在「爆廢公社」，且當天為愚人節，才會讓網友誤會，並建議應該選擇適當的臉書社團發文。但該名女子則無奈回應「唉，我根本沒想到今天是什麼日子。」表示僅是因為該臉書社團人很多，認為貼文可以尋求相關幫助，沒想到卻是遭致如此的結果。