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刷存摺發現180萬進帳 全家狂歡後卻發現烏龍一場

2019-04-01 20:09聯合新聞網 綜合報導

網友的母親發現戶頭進帳180多萬後歡喜慶祝，不料卻是烏龍一場。示意圖／ingim...
網友的母親發現戶頭進帳180多萬後歡喜慶祝，不料卻是烏龍一場。示意圖／ingimage
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突然好討厭愚人節！一名網友表示，今（1）日一早就被家人叫起來慶祝，原因是網友的媽媽刷存摺後發現，竟然有一筆約莫184萬的款項進帳，讓全家人都沉溺在喜悅之中，甚至感動的痛哭流涕。不料，事後竟發現原來是烏龍一場，是銀行的行員匯錯錢到帳戶內，讓原PO不禁感嘆，「為什麽要這樣對待我們」！

一名網友在PTT發文表示，家裡是開餐廳的，因為平常有跟外送的單位合作，所以日期一到，銀行就會將當月的收入匯進戶頭。今日，原PO的母親到銀行刷存摺，不料竟有一筆約莫184萬的款項匯入，讓她驚訝不已，還以為是誰中了樂透要給她驚喜，急忙跑回家與家人慶祝。

家人一聽到有這麼多錢入帳，感動的都快流淚了，沒想到正當他們沉溺在愉悅之時，才發現驚人真相，原來是銀行的行員搞了烏龍，誤將6萬元的款項匯成美金，讓原PO的情緒瞬間從天堂掉到地獄，哀傷的發文表示，「因為我們都相信好心會有好報，所以現在要去還錢了」。

網友看見貼文後也紛紛笑虧，「今天是愚人節啊，驚不驚喜？快不快樂？」、「當愚人節笑笑就好吧」、「行員祝愚人節快樂」、「原來真的會發生這種事喔」，也有網友質疑銀行的機制，「銀行不補償點什麼嗎？」、「跟行員申請心靈補償費？」、「總要有個賠償機制，不然請假處理被扣錢，要自認倒楣嗎？」。

原PO也補充表示，母親得知事實後，二話不說便直接去銀行還錢了，她也沒有因此而感到失落，反倒認為「沒什麼好失望啦，因為這筆錢本來就不是我們的」。而關於賠償一事，原PO則透露，因為不想為難銀行，所以並未向他們要求補償，他也樂觀的提到，「反正我愚人節都沒被整過，就當作愚人節的禮物吧」。

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