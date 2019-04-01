po文感謝「蔡總統的救命藥」 女網友被批宣傳

2019-04-01 14:46 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友以「感謝蔡總統的救命藥」為題在「Dcard」po文表示，自己久未發作的氣喘突然發作，又因未繳健保費久未就診，身邊早沒備用藥。原po捱過決定性一晚後，上網查詢原來政府已經取消原本施行的有條件「未繳費就鎖卡」政策，來保障弱勢族群，原po事後就醫也取得氣喘備用藥，所以po文感謝蔡總統的德政。不過，有網友留言懷疑po文是「假弱勢真宣傳」。

原po文表示自己家庭經濟情況差，時時又要陪家人看醫生，所以沒有正職工作收入不穩定，自己的健保費也一年沒繳。心想只要不生病就沒事，等到有固定收入再去繳清。怎知人算不如天算，日前久未犯的氣喘突然發作，身邊也沒備用藥，很怕自己突然「掛點」，好在沒事，平安捱那晚。

原po隔日身體狀況恢復，上網查詢「多久沒繳健保會被鎖卡」資訊時發現政府為照顧弱勢族群，對於未繳交健保費的民眾不會再鎖卡。原po於是持健保卡到診所掛號，也順利就診拿到氣喘備用藥，心中半信半疑的大石頭終於放下，可以安心睡覺 不用怕突然發作了。原po表示「真的很感謝小英總統，讓有困難的人也有權利享有健保」。

網友在看完這篇貼文後，除了祝原po身體早日康復外，更讚嘆台灣健保「看診真的已經很便宜了，就算沒有健保，相比國外也是很便宜的價格」。更多網友提醒原po要記得去補繳健保費，不然健保也是會倒。不過有些網友留言表示「硬要提到蔡總統有點過多了」、也有人質疑此po文是「假弱勢真宣傳」。