喜宴8人僅包1800菜一上就打包 他嘆：台灣這麼不景氣？

2019-04-01 15:42 聯合新聞網 綜合報導



男網友吃喜酒遇到「打包魔人」，從頭到尾只吃到冷盤、油飯，其他全被打包走。示意圖／ingimage 分享 facebook

吃喜宴遇到這種同桌，真的會氣死人！日前，一名男網友去參加好友的結婚典禮，不料卻有「三人家庭組」硬是擠進同學桌內，而且菜一上就立刻打包，讓男網友從頭到尾都無法好好享受菜餚，讓他氣得質疑，「台灣景氣是不是越來越不好啊？」

男網友在PTT發文表示，日前他去參加高中好友的喜酒，一個人便包了3600元的大紅包，當天他坐在配好的「同學三桌」，沒想到卻有一組家庭硬是擠進來，成員分別是大媽、歐吉桑和一名小孩。三人入桌後便火力全開，「一上菜，塑膠袋就準備好，直接先打包」，連洋酒都不放過，讓原PO超傻眼。

「一個人入場包了3600，只有吃到完整冷盤和油飯」，原PO後來問了朋友才知道，原來「打包組」是遠房親戚，朋友跟他們完全不熟，更扯的是，他們八個人卻只包了1800元的紅包，而且還各自分散在不同桌，亂擠進會場的空位內，離譜的真相也令原PO直搖頭，不禁懷疑「台灣景氣是不是越來越不好啊？」

貼文一出，也引發網友討論，網友紛紛痛批這種無恥的打包行徑，「真的有這麼不要臉的人」、「遇到這種真的賭爛」、「丐幫喔」，也有網友分享類似經驗，「我遇過佛跳牆一來，就直接把筷子插進去攪拌，然後還問大家怎麼不吃，之後就整個打包」、「遇過包整桌的，大概要吃一星期吧」，網友也發表看法，「這就是現代年輕人桌次越來越少的原因，減少不相關的親戚亂入」。