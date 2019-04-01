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趕不上高鐵要Uber司機賠錢 大學生挨批出面還原真相

2019-04-01 10:30聯合新聞網 綜合報導

日前一名男大生搭乘Uber前往高鐵站趕車時，因抵達後趕不上原訂班次，一怒之下要求Uber司機賠償高鐵車票費用，司機不想將事情鬧大，於是把高鐵票錢給了大學生。此舉讓司機女兒非常憤怒，在Dcard發文指對方是「沒品的大學生」。隨後，該男大生也出面承認自己就是那沒品的大學生，並PO出事件始末的另一個版本。

因為一張高鐵票，讓人看清不同角度解讀對事件影響的嚴重性。圖擷自Dcard
因為一張高鐵票，讓人看清不同角度解讀對事件影響的嚴重性。圖擷自Dcard
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Uber司機女兒發文表示，爸爸在中興大學接了男大生前往烏日高鐵站，學生上了Uber並詢問「25分鐘能到嗎」，爸爸表示應該可以會盡量趕趕看，到達高鐵站時為22:49剛好就是班車發車時間，趕不上高鐵的男大生竟因此拿出高鐵票請司機退錢。司機女兒表示最近Uber已經很多爭議，「我爸不想多事」，因此選擇把高鐵票錢退給男大生，但她認為要搭車卻不提早出門自己也該負責任，並稱要求賠高鐵票錢的行為「沒品」。此文發出之後，許多網友都抨擊男大生的行為「沒水準」、「厚臉皮」。

隨後男大生也在Dcard上發文表示，「我是沒品大學生本人」，表示自己已跟Uber司機聯絡上了也表達了償還票款的意願，因司機表示事情過了就好，於是他選擇捐出等同高鐵票價的400元給公益團體「償還我的不要臉跟沒品」，但他還原事情始末，解釋了當時Uber司機的開車路線。

他表示就自身與朋友經驗，從學校抵達高鐵站應不用20分鐘，當初上車時間為22:21，搭車時司機也曾表示12分鐘就能抵達，並說會開一條比較沒有紅綠燈的路。就行車路線來看，Uber司機選擇了一條比一般行車路線繞的路，他本著相信專業的心情交給司機，但最後卻是趕不上高鐵。他為自己請司機出高鐵票錢的行為道歉，但認為Uber司機女兒在PO文時沒有說明行車路線的差異則是對自己不公平。

男大生對自己的行為表示歉意，並PO出Uber行駛路線為事件做出說明。紅色部份是一...
男大生對自己的行為表示歉意，並PO出Uber行駛路線為事件做出說明。紅色部份是一般司機的行進路線，黑色部份則是當日Uber司機選擇的路線。圖擷自Dcard
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看了事件始末後，有網友分析搭車的男大生沒有提早出門，可能出於懷疑司機繞路導致趕不上車提出賠償要求，這是他的過失。Uber司機可能也是因為選擇路線錯誤覺得應負部份責任，才退了票錢給他。而Uber司機女兒在沒有了解事件全貌下就將男大生PO網公審承受各方責難，則是司機女兒的不對。

由於司機女兒發文的回應非常熱烈，「那些留言者講話真的有夠難聽」，有網友說讓人見識到了網路言論的可怕，也讓人發出感觸「在網路上真的不能任意批評謾罵，由其不能只聽單方面說法就口出穢言」、「果然還是需要兩邊的說詞都聽完，兩邊各有對錯，覺得雙方都有必要向對方道歉並負責」。

Uber司機女兒在男大生的發文回應道歉。圖擷自Dcard
Uber司機女兒在男大生的發文回應道歉。圖擷自Dcard
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