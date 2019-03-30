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考卷上的「開」字 引發老師與家長聯絡簿紅圈大戰

2019-03-30 13:26聯合新聞網 綜合報導

如果是你會怎麼想？國小一年級的兒子考卷因為「開」字的弧度不對，遭到老師紅圈扣分，讓家長感到相當不解，寫聯絡簿詢問老師，但老師看到家長的「開」也不正確，也不留情面的圈起，並且轉達自己的想法，不少網友留言也力挺老師，認為正確筆畫很重要。

江姓爸爸在臉書《爆怨公社》貼上國小一年級兒子考卷和聯絡簿照片，寫道新竹某國小第一次月考試題，因為寫了「開」被老師扣一分，爸爸疑問答案正確怎麼會被扣分，決定寫聯絡簿詢問老師，結果爸爸的「開」也遭到老師紅圈起，並給出扣分原因「因為『開的弧度』沒寫對，並寫上正確寫法，表示寫『开』比較好看」，但老師也補充，如果家長覺得沒必要，也可以不扣分，畢竟以後都是電腦打字。

但爸爸認為平常糾正要求還好，但如果正式考試是否能讓以辨識正確為主，而不是要求「弧度」要與跟老師指定的相同，認為這樣已經導致小學生在國文學習方面的信心受挫，也不解為什麼老師也要圈家長在聯絡簿寫的字，並自嘲暗酸反問，「請問這位老師，我也要罰寫十遍嗎？ 」。

此文一出馬上引起網友論戰，有人力挺老師「 這老師很棒，且很以身作則！他的字很公整。老實說學習階段本來就是學正確的，如果是隨便學學，那麼老師也隨便教教？！」、「認真的老師！低年級就要求，這樣才能養成好習慣。」、「在日本也是一樣嚴格」，但也有網友覺得「那種寫法好看其實見仁見智，而且感覺老師的回覆很嗆」、「告訴孩子怎麼寫是對的就好，是不用扣分啦」、也有人稱讚「怎麼父子的字都這麼好看」。

因為兒子考卷「開」字遭老師扣分，引起爸爸不解，也引發網友論戰。 圖／爆怨公社
因為兒子考卷「開」字遭老師扣分，引起爸爸不解，也引發網友論戰。 圖／爆怨公社
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