婦人千元話費未繳遭騙10萬元 防詐騙手法一次看

2019-03-29 18:49 聯合新聞網 綜合報導



民眾除了不要到來路不明的網站購物，也務必記得「訂單錯誤要操作就是詐騙」。圖擷自／165防詐騙宣導 分享 facebook 雖然政府不斷宣導詐騙集團慣用的手法，並推廣165防詐騙專線，依然有許多詐騙案例在生活中發生。基隆市一名68歲婦人，因為接到電信公司來電指稱自己有1200元話費未繳，若是再不補繳將面臨高額罰金，所以接受指示到ATM轉帳，就這樣落入詐騙集團的陷阱，被騙走10萬存款。

每年一到繳稅旺季，詐騙集團就會假冒公司企業、稅務機關的名義，騙取民眾信任，以「事態緊急」、「高額違約金」等藉口混淆民眾，要求民眾依電話指示操作ATM提款機，以此騙取詐騙金。基隆市這名康姓婦人就是在此行騙手法下，因為害怕未繳納的1200電話費，被詐騙集團引導，「不要掛電話直接到ATM前操作即可補繳」，等婦人掛電話後才發現自己的存款少了整整10萬元，氣到大罵：「詐騙集團不是人！」。

最愛網拍、高風險賣場

根據臉書《165防詐騙宣導》，從3月18到24日一個星期內，利用網路商城訂單要求民眾到ATM解除付款的詐騙案例，就高達105件，而假網拍網站的詐騙案例則是高達230件，其中分別以冒充HITO本舖的名義、臉書當作賣場的佔最多數。《165防詐騙宣導》呼籲，謊稱訂單發生錯誤並要求民眾操作ATM解除分期付款，是最常見的詐騙手法，民眾除了不要到來路不明的網站購物，也務必記得「訂單錯誤要操作就是詐騙」！

假扮「姪子」「姪女」

根據警政署165反詐騙專線統計，詐騙集團經常假冒同學、親友身分來電裝熟攀談，再開口借錢，其中最常見的是以「姪子」、「姪女」名號向舅舅、舅媽騙錢，光是一周內的案件就高達22件。民眾若是遇上親戚名義來電借錢，不要僅以LINE對話就認定對方是認識的親友，然後接受對方的借錢、匯款要求，務必先確認對方真實身分，如有疑慮可撥打165防詐騙專線詢問。

LINE的俄羅斯轉盤

近期出現利用臉書或LINE群組，標榜「穩賺不賠」、「高獲勝率」之口號吸引民眾登入網站會員，儲值下注「俄羅斯輪盤」，並顯示獲利訊息吸引民眾持續儲值。但當民眾想取款時，會發現唯一聯絡人是假的，會員帳號也無法再登入。若是遇到類似穩賺不賠的下注標的，應詳加思考並提高警覺，才可減少錢財損失。