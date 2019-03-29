「不知道夠不夠孩子吃飯」夫妻育四子賣蔥油餅陷困難

2019-03-29 16:46 聯合新聞網 綜合報導



玖壹壹春風（左一）經常光顧蔥油餅攤引發話題，但熱潮過後蔥油餅的生意又跌落谷底。圖擷自／臉書《四寶媽蔥油餅》 分享 facebook

位於台中太平市建興成功路口的一個蔥油餅攤，由一對柯姓夫妻經營，雖然二人都有病痛纏身，但為了支撐起四個小孩，都忍著身體不適、全年無休擺攤討生活。去年曾因新聞報導本土天團「玖壹壹」成員春風經常上門光顧引發話題，但熱潮過後，蔥油餅的生意又跌落谷底，連生活都陷入困難。

柯姓爸爸過去由於工安意外，導致胸口以下多處骨折，不只是骨盆破裂、內臟受損，雙腳也在那次意外留下後遺症，走路不方便、會一跛一跛的，因此才籌出一小筆錢擺起路邊攤。雖然柯爸爸現在應該避免久站，但他為了養育一家六口，卻不得不在路口站一整天。柯爸爸總共有4個兒女，最大的哥哥不過7歲、二姐5歲和一對1歲的雙胞胎妹妹，妻子柯媽媽的身體近年走下坡，因小時候遭遇家暴，導致她腦部受傷、癲癇復發，最近越來越差的攤販生意，也使這一家人的日子過得更苦。

即便是在最難熬的時候，柯爸爸也還是默默以自己能力所及範圍內，在攤車前貼上「愛心待用」，不吝嗇於幫別人一把。柯爸爸認為，他能體會生活的不容易，他也是一路苦過來的，所以若是有人需要幫助，他也想和過去對自己施以援手的人一般，給予一點點希望。

柯媽媽透露，無奈最近蔥油餅的生意太糟，就算他們願意吃苦、忍耐身體的病痛，可若是客人不願意上門，他們的生活也難有著落，「不知道夠不夠孩子吃飯…」。因此他們表示，他們的蔥油餅一份才25元，若是有空可以到攤位捧場，只是買個蔥油餅就是對他們的最大支持。