國家音樂廳驚見「潔齒魔人」 竟邊欣賞演出邊刷牙！

2019-03-29 17:19 聯合新聞網 綜合報導



網友到國家音樂廳欣賞表演，卻發現隔壁觀眾在廳內刷牙。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

觀賞表演最怕被一旁的觀眾干擾！一名網友表示，昨（28）日他到國家音樂廳欣賞演出，但右手邊的觀眾卻一直發出雜音，令他有些困擾。沒想到當他轉頭一看才發現，隔壁的觀眾竟然在廳內「刷牙」！驚悚的一幕把網友驚呆了，忍不住直呼「怪人是不是越來越多？」

一名網友在PTT發文表示，昨晚他到國家音樂廳欣賞管弦樂團的演出，當時右手邊的座位，坐著一名年齡約莫65歲的老人。演奏過程中，老人時不時就翻包包找東西，疑似在吃東西或喬假牙，不斷發出雜音干擾，原PO原本不予理會，但到了下半場時，老人卻持續發出噪音，原PO便轉頭準備提醒老人。

不轉頭沒發現，一轉頭才發現這驚人的畫面，沒想到隔壁的老人竟在音樂廳內刷牙！「超狂，竟然在刷牙，雖然那人手掌包覆牙刷柄，但也沒把牙刷紙盒收好」，驚悚的一幕把原PO驚呆了，「當下也不能對那個人說，有需要請去洗手間，只能當那個人發出聲音時，轉頭盯著他，還好後來有節制」，但欣賞表演的心情，卻也因此大打折扣。

離奇的景象也令網友笑翻，「太神奇了吧」、「刷牙也太奇葩了」、「好好笑，可是當下一定覺得很幹」，網友也開玩笑表示，「要配樂也不是這樣吧」、「請問他刷牙有跟上音樂的協調嗎？」、「他是不是很想加入朱宗慶打擊樂團？」，網友也分享類似經驗，「也有那種指揮還沒停，就在搶第一個鼓掌喊bravo的」、「我還遇過直接吃薯條的」。