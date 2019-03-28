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她20元買高雄肉臊飯只有兩口 網驚：吃剩的？

2019-03-28 19:27聯合新聞網 綜合報導

有網友抱怨花了20元買肉臊飯，飯量不但少得可憐，配菜也只有一片醃蘿蔔。圖擷自爆怨...
有網友抱怨花了20元買肉臊飯，飯量不但少得可憐，配菜也只有一片醃蘿蔔。圖擷自爆怨公社
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因應物價上漲，食品業者為了平衡收支，有時會將飯菜減量、維持價格不變。昨（27）日就有網友在臉書社團爆怨公社」分享，自己在高雄市三民區外帶一份肉臊飯，雖然價格平易近人，只要銅板價20元，不過卻是她「人生中買過最屌的肉臊飯」。照片曝光後，網友也紛紛替原PO抱不平，直呼「這份量根本是吃剩的吧」。

從原PO貼出的照片中可見，一個透明塑膠袋裝著一小坨肉臊飯，飯量少的可憐，而配菜只有一小片醃蘿蔔，一般人大概一兩口就吃完了，連塞牙縫都不夠。原PO無奈表示自己是第一次到三民區這間攤販消費，當下親眼看著老闆裝飯，「內心卻是傻眼的」。事後她認為自己被坑了，忍不住在臉書寫下這段經驗，「不知道是不是老闆看我肚子大，自動幫我減量」，只好自認倒楣「絕不會再去第二次」。

此文一出，讓不少網友相當傻眼，留言區也湧入大批回應吐槽「少油少鹽少份量」、「把它想像成飯糰，你會好過一點」、「這是池上月光米佐西班牙伊比利豬肉燥加上黃金蘿蔔片」、「難不成這叫一口肉燥飯」、「來我們台南新營吃，10元還比你大」。不過也有人認為物價飛漲，「20元還有小黃瓜，買到這樣的量其實剛好而已」。

爆怨公社物價

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