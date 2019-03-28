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買20元甜不辣要「炸酥一點」 她嫌老闆態度差po網公審

2019-03-28 14:58聯合新聞網 綜合報導

有網友因為買了20元的甜不辣，開口跟老闆要求炸酥一點，卻引發爭議。圖／聯合報系資...
有網友因為買了20元的甜不辣，開口跟老闆要求炸酥一點，卻引發爭議。圖／聯合報系資料照
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很多人喜歡吃鹹酥雞，更愛炸得酥脆的口感，不過卻有網友因為買了20元的甜不辣開口跟老闆說想要炸得酥一點，老闆卻回她「可以不要再說了嗎？」讓她覺得超火大，認為老闆態度實在很差。

po文的網友在臉書社團爆料公社表示，她昨天吃完晚餐剛好經過一家鹹酥雞攤，傳來很香的味道，讓她突然想買來吃，但因為才吃飽不久，想說買個小份的量吃就好，於是便點了20元的甜不辣，並交待老闆要炸酥一點。

接著換了一個人來幫忙備料，她想說這個人不知道她剛剛有跟老闆講要炸酥一點，因此又再提醒了一次，結果老闆立刻回說「可以不要再說了嗎？」當下讓她瞬間傻眼，只好說「我只是好心提醒一下」。

沒想到老闆又回「只買20元又不是買很多，還一直說」，她聽完馬上表示不買了，結果老闆竟然又說「好呀，又沒有買很多。」她無奈表示，自己知道買20元是真的很少，但這樣做生意真的很讓人傻眼。

不少網友紛紛在底下留言各有不同的立場論戰，支持她的人認為，店家若真的覺得買20元太少，可以設低消。也有人認為，多少錢根本不是重點，重點是老闆沒必要還特別回「好啊，你又不是買很多！」難道客人今天要因為買少就要被罵嗎？

然而，批評的網友認為她太小題大作，或是講話語氣可能要好一點，先想想自己的態度，將心比心。底下留言甚至有當地人出面表示「這家店我從小吃到大，從沒發生過這種狀況」、「這家超好吃，我常常買」，

店家更在po文底下出面澄清說，「這位女生的客人昨天來買甜不辣，重覆講了要炸酥一點講了二次，我媽媽只是說不要再講了，她就覺得我們態度不好。」店家還說做生意真的很辛苦，認識她們的人都知道她們不是這樣的人，希望此事件趕快落幕。

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