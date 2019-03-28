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她瘋狂檢舉遭男友呼巴掌分手 哭著挽回也沒用

2019-03-28 12:00聯合新聞網 綜合報導

有網友是個檢舉達人，當男友問到是否有檢舉過他朋友時，原po卻說出令人相當傻眼的話...
有網友是個檢舉達人，當男友問到是否有檢舉過他朋友時，原po卻說出令人相當傻眼的話，讓男友氣得跟她分手，哭著挽回也沒用。此為示意圖。本報資料照片
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檢舉達人常常引起爭議，雖然能夠讓違規的人得到教訓，但過度的檢舉反而會讓人感到厭惡。一名女網友是個檢舉達人，男友也稱讚她很有正義感，但當男友問到是否有檢舉過他朋友時，原po卻說出令人相當傻眼的話，讓男友氣得跟她分手，哭著挽回也沒用。

一名女網友在「靠北男友」抱怨，她本身是個檢舉達人，有檢舉違規的習慣，男友發現這件事後，先不斷稱讚她，然後問原po有沒有檢舉過他朋友，原po欲言又止，男友則表示，「沒關係，你講，我不會生氣」，於是原po就大方地承認，「有，一次你朋友載我們出遊，他路邊違停我就拍下來檢舉了，我覺得很不應該」。

男友一聽，竟氣得打原po一巴掌，表示要分手後轉頭就走，她哭著挽回男友也沒用，也不懂男友為何這樣對她？做錯了什麼？自己這麼相信、這麼愛男友，卻得到這樣的結果。

網友看了不僅沒有同情原po還痛批，「被打活該…幸好你是用匿名！我如果知道你是誰，我見一次打一次」、「載你們出去還要被你檢舉」、「你要不要跟另一篇專門檢舉的那位男生在一起」、「走火入魔的檢舉達人」，但也有網友理性看待這件事，「基本上分三件事看，1檢舉違規這件事，妳是對的，違規就是欠檢舉；2看在男友面子上，他朋友的事睜一隻眼閉一隻眼，況且人家連妳也順道載了，這件事講的是情份，沒有誰對誰錯，只是妳以後再這樣小心沒朋友啊；3妳男友打妳，麻煩告死他，快驗傷報警」。

不過有網友認為打人就是不對，檢舉沒有錯，「檢舉並沒有錯，錯的是心態」、「下次你會記得先架好攝影器材再讓男友打」、「他都打你了，何必挽回？挽回繼續打你嗎？」。

違停

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