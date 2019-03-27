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外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰

2019-03-27 22:01聯合新聞網 綜合報導

外國人學中文，也會因為搞不懂中文的慣用法、發音，而讓人啼笑皆非。 示意圖／ing...
外國人學中文，也會因為搞不懂中文的慣用法、發音，而讓人啼笑皆非。 示意圖／ingimage
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台灣人講英文，可能因為發音不標準，跟外國人雞同鴨講半天，還是不知道對方在說什麼，而外國人學中文，也會因為搞不懂中文的慣用法、發音，而讓人啼笑皆非。一名網友表示自己是華語教師，平常的工作就是教外國人中文，但上課到一半，外國學生卻不斷跟他說「你好大便」，讓他想了半天，還是不知道把「你好」跟「大便」加在一起是什麼意思，最後才恍然大悟，是「鳥大便」啦！

一名網友在PTT上分享自己教外國人中文的心得，有一次教學生「怕」這個單字時，他問外國學生「你怕什麼」，對方竟然回答「你好大便」，讓他左思右想都不明白到底是什麼，直到對方在他面前使出「body language（身體語言）」，雙手不斷擺動、像鳥揮動翅膀的樣子，他才明白不是「你好」大便是「鳥」大便。原PO把「niǎo」和「nǐ hǎo」寫上白板，外國學生秒懂大笑。

除此之外，原PO指出，有時候台灣人的雙關用法，也讓外國人很頭痛，甚至讓講出來的話天差地遠。原PO表示，有次上課一位學生上課遲到了，別的外國學生想說這位同學可能「生病」了，但他竟然說「我覺得他有病」，讓原PO當場嚇出一頭冷汗，隨後試圖要解釋「有病」和「生病」的差別，還不小心順口說出「阿搭馬孔固力（台語日文外來語，意指頭殼壞去）」這個詞，被全班大笑。

原PO分享的這兩個逗趣的小故事，也回應網友表示因有進度壓力，所以教導外國學生中文都是用拼音而非注音。此文則讓網友大推「感覺的出來教語言有多心累多崩潰，我們之前也是這樣學英文」、「同為華語科系可以感同身受」、「感覺中文真的很難學」、「感覺像跟一堆重聽的人說話」、「外國朋友也太可愛」。

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