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超商未領件包裹成夜市驚喜包 收件人訊息全都露

2019-03-27 17:14聯合新聞網 綜合報導

包裹被堆積在物流公司，最後變成夜市裡以重計價的「驚喜包。示意圖／聯合報系照片
包裹被堆積在物流公司，最後變成夜市裡以重計價的「驚喜包。示意圖／聯合報系照片
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網路購物越來越流行，不少人都會在網站下訂單之後，將貨物寄送到超商取件，但那些被人忘記、未完成取件的包裹，大部分會被退回原處，但卻有一些包裹被堆積在物流公司，最後變成夜市裡以重計價的「驚喜包」，然而外包裝上的收件人姓名、地址都未被銷毀，難免令人擔憂個人資料遭外洩。

根據《東森新聞》的報導，高雄有夜市出現一家販賣各種包裹的攤位，不只是如同跳樓大拍賣一般，各式各樣、大小不一的包裹被堆積在地上，老闆開出的價格也十分優惠「100克賣40元」，然而仔細看看那堆積成一座小山的盒子，上頭收件人的姓名、電話等詳細資料全都暴露，讓人質疑這樣的拍賣是否合法。

賣包裹的老闆表示，這些貨物都是從各大物流、宅急便收購的，他也不知道裡面的東西是什麼，有人花160元買到行動電源、300元開到質感不錯的全新包包，甚至有人「開箱」到iphone7，但也有人買到韓國的足爽涼貼、大陸製手環，全憑運氣。

這些沒人收的包裹，雖然物流公司的SOP是退還給寄件者，但若是寄件者拒絕收貨，才會進一步銷毀。消保官表示，這些物件如果在收件人與寄件者都不收取的情況下，將會變成「無主物」，此時物流公司變成包裹的所有人，因此公司決定要銷毀或是變賣都不違法。

雖然在夜市將沒人收取的包裹，如同驚喜包般以重計價的方式拍賣並不違法，然而包裝上的個人資料依然一清二楚，仔細觀察貨物的配送時間，長則一年短則一個月，民眾還是應該避免讓個人資料流傳在外，確實簽收包裹。

夜市超商消保官

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