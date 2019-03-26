參考理想美髪照卻被剪成阿桑頭 網友分析：人的問題

2019-03-26 20:16 聯合新聞網 綜合報導



女性網友及肩的頭髮時常亂翹，想要燙一個「內彎」卻被整個打薄，讓她欲哭無淚。圖擷自／《爆怨公社》 分享 facebook

許多人都有的共同經驗是，明明跟設計師表示，只要修一下髮尾就好，自己的中長髮卻瞬間變短髮，又或是拿著偶像的照片給設計師看，但最後成果卻差了十萬八千里。有一名女性網友就發生這樣的「悲劇」，本來及肩的頭髮時常亂翹，因此她想要在髮尾燙一個「內彎」，沒想到頭髮被整個打薄，讓她欲哭無淚、求問「還有救嗎」。

這名網友到臉書《爆怨公社》上哭訴，原本自己留有一頭及肩的直髮，為了讓整理頭髮時更輕鬆、省時，因此特地找了理想照片給店家，希望能在髮尾燙一個大內彎，可成果卻讓她相當傻眼，直問「怎麼會把我的頭髮打薄成這樣？請問這有救嗎？」雖然原PO在文中表示，因為頭髮剪壞已成事實，所以並不想針對店家，而自己也做好重新留長的準備，可是依然相當納悶，表示「只是要燙個內彎的髮型，要怎麼溝通？」

貼文一出，許多網友都有類似經驗，表示「我女兒也是去弄內彎大卷，結果髮型師上兩層中捲，變成阿桑頭，後來還是我自己把他拉直才能看」、「他是不是彎錯邊了啊」、「天啊...這個技術完全不敢領教」。但也有人幫設計師平反，認為「理想圖的左邊髮量感覺比較多，你的髮量感覺很單薄，可能跟髮量有關吧」、「很多圖片好看的髮型自己不一定能駕馭，還得符合髮量、髮質、髮流還有整理」、「圖的髮型要花時間整理，比全燙捲難整理」。