刺青犯「這禁忌」 男遭厄運纏身險喪命

2019-03-26 20:17 聯合新聞網 綜合報導



網友分享自己年輕時鐵齒，將「八爺」刺在身上還堅持開光，未料遭致厄運不斷。圖擷自宮廟陣頭乩童甘苦談專頁 分享 facebook

近年隨著社會風氣開放、刺青接受度提高，選擇刺青的理由也因人而異。不少民眾為紀念特定人事物而刺青，也有人將其視為一種藝術表現。然而關於刺青，民間流傳不少禁忌，呼籲民眾「寧可信其有」，切勿鐵齒以免招致厄運。

一名網友日前在臉書社團「宮廟陣頭乩童甘苦談」分享親身經歷，奉勸大家千萬不要不信邪。原PO表示高中時年少輕狂，覺得刺青很帥，因緣際會下在自己身上刺了范無救將軍（俗稱八爺）。當時曾有長輩勸說，「刺神明在身上不要開眼會出事情」，但年輕鐵齒的他不信邪，請朋友幫忙替八爺開眼，沒想到後果卻不堪設想。

當晚回家一躺上床就像被「鬼壓床」，全身動彈不得，想喊也喊不出聲，就這樣熬過了一天一夜。起床後他趕緊打電話給幫忙刺青的朋友，沒想到對方替「祂」開完眼就因不明原因病到掛急診，人還在醫院觀察。原PO聽了毛骨悚然、背脊發涼，趕緊到城隍廟拜拜求平安，不過接下來好一段時間厄運纏身，不是車禍就是溺水，溺水那次還差點小命不保。

文末原PO除了慶幸自己活到現在、感謝神明保佑外，也希望透過現身說法，提醒網友「八字輕的人在刺任何尊神明前請三思，能不開眼就不要」，千萬不要鐵齒。也有網友留言，「其實不鼓勵將神像刺在身上，畢竟有的人命格不合，很容易引來不好的麻煩」、「若想點出眼睛，必須先問過時辰，並徵得神明同意」。