交大版貼文徵「假男友」日薪5千 網友：不要被騙

2019-03-26 18:37 聯合新聞網 綜合報導



網友想找一個「假男友」陪自己清明連假回家應付親戚，甚至開出日薪5千的超誘人條件。圖擷自／《靠北交大》 分享 facebook

電視劇、電影裡的「契約愛情」真的有可能在現實世界發生嗎？有大學生在網路上以「徵清明連假應付父母（阿公阿嬤）的假男友」為題，竟出價日薪5千元，想要找尋可以帶回家的男朋友，甚至直白地說「一旦被錄取之後，請一定要陪我這幾天，我總不可能今天跟明天帶的男友長完全不一樣的吧」，吸引許多網友圍觀，好奇有沒有可能假戲真做。

這名網友在臉書《靠北交大》匿名發文，表示想找一個「假男友」陪自己清明連假回家應付親戚，甚至開出日薪5千的超誘人條件，在版上引起話題。而想要賺取這5千元也有條件限制，原PO在文中寫出「徵假男友條件」，其中包括年齡要19到26歲、不希望是宅男、不能在父母面前吸菸開黃腔、需要能跟長輩用台語溝通。而文中的亮點是，雖然寫明彼此之間的互動只有擁抱，但原PO直言「帥的話我可以」，讓圍觀網友充滿想像空間。

即使原PO在文末備註，「要弄假成真，請記住我不美別抱遐想」，回應依然非常熱絡，許多學生標記自己的朋友，表示「賺外快」、「不菸不酒不罵髒話無不良嗜好」、「現在開始找，年底沒煩惱」、「跟長輩問好我每天都在做」。不過也有網友表示，這類「徵假情人」的貼文常在農曆過年及情人節出現過，且日薪5千元也高得太嚇人，認為可能是開玩笑的貼文，要大家不要當真，小心被騙。