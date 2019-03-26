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球星王傳家通姦案檢辯爭論「性器官」 教授諷硬凹

2019-03-26 17:55聯合新聞網 綜合報導

王傳家被妻子當場抓姦，可台北地院25日判決無罪。 圖／聯合報系資料照
王傳家被妻子當場抓姦，可台北地院25日判決無罪。 圖／聯合報系資料照
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台灣對於通姦罪成立的證據要求十分嚴謹，若是配偶要告對方出軌、與他人發生不當性關係，依法認定的通姦事實門檻相當高，必須要有雙方明確的性器官接合影像，或是保險套當中殘留的體夜為證才能被承認。台大法律系教授李茂生以近期前職棒球星王傳家「通姦案」為例，笑指在此法條下的檢辯雙方說詞，直呼「這不叫硬凹，什麼叫做硬凹」。

近期職棒球星王傳家爆出與女粉絲「私情」醜聞，還被妻子當場捕獲兩人裸體一室的畫面，然而當妻子闖進房間時，王傳家急忙以棉被、枕頭遮住私密處的畫面，因此沒有拍攝到兩人發生性關係的影像，因此二人在昨日（25）被台北地院獲判無罪。李茂生認為，先不論依法認定的事實合不合乎一般人對「通姦」的認知，他先是舉例起訴王傳家的檢方證詞，檢方主張「從勘驗影片可以看出當時王傳家下體時大、時小，就是勃起，證明兩人正在嘿咻，請法官從重量刑。」而王傳家辯護律師反駁，「王傳家的生殖器本來就很大、很雄偉，並非勃起，不能據此證明2人通姦」，李茂生指出，光憑王傳家「有無發生性反應」就等於兩人發生性關係，跟王傳家「性器官時大時小」並非勃起，這樣的論調真的「很硬凹」。

李茂生這篇文章發布後，吸引許多網友回覆「所以我說法律系出身的見解都很出乎意料」、「所以這是法院認證的大ㄐㄐ嗎」、「這個…法官應該也沒有想要知道大小的問題吧」。

台大法律系教授李茂生指出檢辯雙方說詞，直呼「這不叫硬凹，什麼叫做硬凹」。圖擷自／...
台大法律系教授李茂生指出檢辯雙方說詞，直呼「這不叫硬凹，什麼叫做硬凹」。圖擷自／李茂生facebook
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李茂生保險套出軌

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