多收房價、半路放生 她嘆一趟旅行看清閨密真面目

2019-03-26 15:32 聯合新聞網 綜合報導



出國旅遊應該是放鬆渡假的步調，如果碰上壞旅伴毀了興緻又傷了和氣，就只能把旅行當成是人生的歷練。一名網友爆料一起出遊的友人做出的種種荒唐事，兩人一開始就因不愉快想要取消行程，代訂機票的友人卻提出機票只退一半錢的條件，因為「一人有一半責任」。

網友的親身經歷驗證「閨蜜經不經得起考驗，出國一趟便知曉」。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

網友在「爆怨公社」裡埋怨起朋友，出發前即因對方多收了住宿費「一共三晚差了900左右」決定不要去了，友人卻提議「機票只退一半」。後來雖然依約成行，卻發現朋友一手包辦的行程只排了她自己想去的景點和她想吃的東西。一路上朋友自私的行徑讓她傻眼「自己想吃的東西硬買來對分」、「用不到的禮券硬塞給我換現金」，行程最後一天還跟國外的朋友約出去，讓她自己一個人搭車、吃飯、逛街。這次旅行讓她一次就熟悉了怎麼搭車，嚐到「一個人自由行」的滋味，雖然因此對朋友抱著感謝的心，但她也在回國後把朋友封鎖了。

她的經歷讓人更加深信「是不是好友出國一次就能驗證」的道理，網友們也感嘆「有人說閨密經不經得起考驗，出國一趟便知曉」原來是真的。除了安慰她「一起出國才知道其實對方和自己個性不合」、「還好有這趟旅行，幾千幾萬塊看清楚一個人的人品不貴」，也要她學會「以後遠離自私自利的人」。

有人認為失敗的旅行「你要付一大半的責任」，因為「沒看清楚對方為人」，原PO也表示認同「我明明知道她是什麼樣的人，覺得她會改，結果真的還是一樣」，這次旅行終於讓她下定決定封鎖對方。對於朋友一起出遊網友建議「自己還是要做點功課」，不然「旅行社跑了可以告，朋友跑了你要去找誰？」。