親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

失婚女老師閃嫁非洲男　3年8孩淚訴夫家「恐怖陰謀」

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

多收房價、半路放生 她嘆一趟旅行看清閨密真面目

2019-03-26 15:32聯合新聞網 綜合報導

出國旅遊應該是放鬆渡假的步調，如果碰上壞旅伴毀了興緻又傷了和氣，就只能把旅行當成是人生的歷練。一名網友爆料一起出遊的友人做出的種種荒唐事，兩人一開始就因不愉快想要取消行程，代訂機票的友人卻提出機票只退一半錢的條件，因為「一人有一半責任」。

網友的親身經歷驗證「閨蜜經不經得起考驗，出國一趟便知曉」。示意圖，圖片來源／in...
網友的親身經歷驗證「閨蜜經不經得起考驗，出國一趟便知曉」。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

網友在「爆怨公社」裡埋怨起朋友，出發前即因對方多收了住宿費「一共三晚差了900左右」決定不要去了，友人卻提議「機票只退一半」。後來雖然依約成行，卻發現朋友一手包辦的行程只排了她自己想去的景點和她想吃的東西。一路上朋友自私的行徑讓她傻眼「自己想吃的東西硬買來對分」、「用不到的禮券硬塞給我換現金」，行程最後一天還跟國外的朋友約出去，讓她自己一個人搭車、吃飯、逛街。這次旅行讓她一次就熟悉了怎麼搭車，嚐到「一個人自由行」的滋味，雖然因此對朋友抱著感謝的心，但她也在回國後把朋友封鎖了。

她的經歷讓人更加深信「是不是好友出國一次就能驗證」的道理，網友們也感嘆「有人說閨密經不經得起考驗，出國一趟便知曉」原來是真的。除了安慰她「一起出國才知道其實對方和自己個性不合」、「還好有這趟旅行，幾千幾萬塊看清楚一個人的人品不貴」，也要她學會「以後遠離自私自利的人」。

有人認為失敗的旅行「你要付一大半的責任」，因為「沒看清楚對方為人」，原PO也表示認同「我明明知道她是什麼樣的人，覺得她會改，結果真的還是一樣」，這次旅行終於讓她下定決定封鎖對方。對於朋友一起出遊網友建議「自己還是要做點功課」，不然「旅行社跑了可以告，朋友跑了你要去找誰？」。

出國

相關新聞

代購藥妝忘在機場沒帶回來「錢照算」 網友：賀絕交！

2019-03-26 09:52

在國道上被「飛虎」超車！超酷敞篷讓車迷好羨慕

2019-03-25 20:00

幫女友洗染紅床單 他拿理由搪塞父獲網友按讚

2019-03-25 18:45

剛繳完錢「繳費單」又來！ 他批第四台廣告單惡意詐騙

2019-03-25 17:07

他釣蝦場捕獲野生「蔡韓柯」 網笑翻：討論2020啦

2019-03-25 15:49

米粉湯被狂刷1星負評 竟是因為「隔壁自助餐難吃」

2019-03-25 15:47

炫耀文！他體驗「特別式越南洗頭」 正老婆現身監工

2019-03-25 14:55

唯美出浴照變女鬼驚魂版 隊友的拍照技太嚇人

2019-03-25 13:42

老爸用「小畫家」+放大鏡畫唐卡 網友驚呼：跪著看手機

2019-03-25 12:42

朋友遊大阪傳知名甜點店照 靈骨塔風讓他職業病發作

2019-03-25 11:31

逆風照好美？網紅上圓山飯店屋頂外拍挨批 業者回應了

2019-03-25 09:54

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

交往7年女友頻出軌 網轟「沒看過自己喬綠帽的」

2019-03-23 12:53

大體修復師「一句話」遭亡者報復 下場成同業勸世文

2019-03-23 10:57

大雅小麥田供民眾拍照打卡 卻被無情「踩扁」

2019-03-22 21:04

被日本人碎念沒刮腳毛 短裙妹傻眼「我都沒笑妳腿粗」

2019-03-22 19:26

1顆高麗菜10元遊客硬殺5顆30元 原民怒：惡劣的蝗蟲

2019-03-22 17:10

日本阿伯來台逛夜市穿這件 網友：好感動

2019-03-22 16:54

家暴報警被回「你很幸福了」 律師勸受害者快逃

2019-03-22 16:49

學生嗆「用站的也不要坐工人旁邊」 他感嘆自己是傳染病嗎？

2019-03-22 16:10

玩夾娃娃機夾到iPhone 以為是假貨竟然能開機

2019-03-22 14:50

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

剛繳完錢「繳費單」又來！ 他批第四台廣告單惡意詐騙

2019-03-25 17:07

國道1號圓山路段貨車衝破中央護欄 南北大回堵

2019-03-26 12:29

代購藥妝忘在機場沒帶回來「錢照算」 網友：賀絕交！

2019-03-26 09:52

台南某國小狼師性侵女童長達2年 議員：他用手指性侵她

2019-03-26 11:45

影／科技執法來了 基隆警局長：東岸高架仁五路先試辦

2019-03-26 11:47

幫女友洗染紅床單 他拿理由搪塞父獲網友按讚

2019-03-25 18:45

血流成河？ 民眾洗桶子隨手倒廢水誤將溪水染紅

2019-03-25 21:07

失蹤6天 81歲阿嬤遺體被尋獲

2019-03-25 17:49

獸父性侵女兒害人格分裂 阿嬤目睹還罵「妳三八」

2019-03-25 21:47

影／BMW撞傷人 路過保大警卻險背黑鍋

2019-03-26 10:09

汐止大樓失火 夫逃出妻燒成焦屍

2019-03-26 07:59

要受刑人唱歌答數違法 惹批「那麼自由叫監獄?」

2019-03-25 16:24

馮光遠出庭再批「特殊性關係」 對象指向高雄潘恒旭

2019-03-25 17:52

涉性侵鈕承澤境管抗告遭駁 高院：他定期出國「靈修」

2019-03-25 17:33

強灌中風丈夫農藥致死 法官連3次減刑判緩刑

2019-03-26 12:13

宣戰！「敢領一定抓到你」 基隆警公開車手出沒熱點

2019-03-25 16:08

影╱誰把我撞翻了？休旅車綠燈直行被撞四輪朝天

2019-03-25 17:31

普悠瑪罹難者家屬將提告 董小羚：要台鐵徹底認錯改善

2019-03-26 12:02

影／台南六信高中火警 住宿橄欖球隊員飽受虛驚

2019-03-26 07:27

插管失誤致父窒息亡 麻醉醫師嘆救人卻救不回父

2019-03-25 18:31

桃檢關說疑雲 檢審會擬將檢察長調高檢署

2019-03-26 09:39

前法官胡景彬「三房」黃月蟾 隱匿貪汙所得300萬

2019-03-25 20:27

王傳家通姦案法官發新聞稿 檢察官：判決不妥就上訴

2019-03-25 18:07

在FB上發文謾罵別人或揭人隱私，但加密限定閱讀，是否有罪？

2019-03-26 07:56

唱軍歌違法！受刑人勝訴 寫司法首例

2019-03-25 23:25

看牙未發現婦人舌癌第4期 彰化女牙醫遭起訴

2019-03-26 10:54

國中生跳樓亡 留下凌亂「遺言」

2019-03-25 23:04

迷路羊闖入快速公路 桃園警充當牧羊人

2019-03-26 10:05

天雨路滑 國三樹林路段4車追撞３人受傷

2019-03-25 16:27

遭父親碎念「這麼好命還抱怨」 男負氣跳樓骨折

2019-03-26 12:00

國道連環撞 聯結車疑把奪命威脅扔給前方車陣

2019-03-26 15:22

北市戶所啟用人臉辨識系統 首日查獲冒用身分案

2019-03-25 20:20

她被控通姦反控性侵 房東「2樓有神明，她要在1樓做」

2019-03-26 14:30

鈕承澤涉性侵案想出國取景 法院不准確定

2019-03-25 17:16

差21歲姐弟戀 他疑殺女友自殘

2019-03-25 23:31

台南校園驚傳狼師長期性侵女童 檢警入校園進行偵辦

2019-03-26 11:41

「騙扁小子」病危開庭沒到？ 法官：5日內拿證明來

2019-03-26 10:45

假檢警打國際電話詐2千萬 兩蔣總統老侍衛受騙

2019-03-25 16:09

國道車禍！大貨車壓車卡在分隔島 受困2人順利救出

2019-03-26 12:52

姪考上警察 他自首擁槍判免刑

2019-03-25 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top