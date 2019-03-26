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代購藥妝忘在機場沒帶回來「錢照算」 網友：賀絕交！

2019-03-26 09:52聯合新聞網 綜合報導

出國的朋友代買當地物品，回來後若發生消費糾紛時該怎麼辦呢？一位網友剛好碰到這樣的情事，她託去日本旅遊的同學幫忙買一條噴淚液體ok繃，同學回來後跟她說把藥妝忘在機場的侯機室了，但是錢要照收。

代買的東西忘在當地機場沒帶回來，錢照算合理嗎？網友持不同意見。示意圖，圖片來源／...
代買的東西忘在當地機場沒帶回來，錢照算合理嗎？網友持不同意見。示意圖，圖片來源／ingimage。
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網友在「爆怨公社」發文抱怨，覺得東西沒拿到錢還要照付很無言，加上對方的態度不太好讓她有不好的感受。雖然她強調一切都是感受問題，還是想問問大家遇到這種狀況時會有什麼神回覆。

網友們似乎覺得這筆生意相當合算，「至少你花了220就認清一個人了」，雖然很不合理「就給他吧！然後從此斷交」、「一手交錢一手交貨這基本道理啊。賀絕交！」。有人提出疑點「行李全部都有拿就只有OK繃沒拿合理嗎，誰知道有沒有買」、「誰會單把這放候機室而不放行李？」，如果人人都這樣「說藥妝忘在機場，回來跟每個人照收錢就賺翻了」。還有依照代買同學邏輯做出的回應「確認後說我原本有準備220，後來忘記放哪裡了，所以就這樣抵銷吧！」、「抱歉！要給你的錢也掉了，雙方扯平吧」。

也有意見不同的想法「不要託人買就沒事了」、「最討厭人家託買台灣就買得到的東西」，覺得「以後出國別幫人買東西了，還要負保管責任遺失要自己賠，很雖」、「是只有我覺得不合理嗎？…別人花了時間幫妳去買了，犧牲了出國遊玩的時間去幫忙妳買這樣物品，然後妳還不給錢？」。雖然有人提出「錢一人一半」的想法，卻立刻被推翻「一人一半感情一定散」。

出國行李代買

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