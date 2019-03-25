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幫女友洗染紅床單 他拿理由搪塞父獲網友按讚

2019-03-25 18:45聯合新聞網 綜合報導

一女網友說自己的「男友好可愛」，因他貼心幫女友洗滌因月事染紅的內、外褲和床單。新...
一女網友說自己的「男友好可愛」，因他貼心幫女友洗滌因月事染紅的內、外褲和床單。新聞示意圖。圖／ingimage
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一女網友在「Dcard」po文說自己的「男友好可愛」，不是因男友長相很可愛，而是他貼心幫女友洗滌因月事染紅的內、外褲和床單，又以直說原因會壞了女友形象為由，用其他理由搪塞男友父的詢問，原po明白男友用心後高喊「好可愛，為我著想」。

原po表示，早上起床時感覺褲底濕濕的，趁男友去浴室梳洗時，檢查發現月事來染紅了內、外褲和床單，趕忙拿毛巾去浴室洗澡。洗完澡，有潔癖的男友已經在浴室中洗滌原po染紅的內、外褲，原po自覺得不好意思，忙說「沒關係啦，我自己洗，很髒欸」，男友貼心的回說沒關係。至於有染紅的床單，男友也說再洗就好。原po還說男友很喜歡吃健達巧克力，載原po上班前還偷偷塞3包到她小包包內，小小聲說「妳今天上班帶著吃哦」。

不過最讓原po感受男友的好是男友的父親問男友昨晚在幹嘛，幹嘛洗被單時，男友說原po的化妝品倒在床上，才要洗。原po問男友為何不直接說明原因，男友貼心的說「不好啦，這樣會壞了妳的形象」。男友一席話讓原po高喊「好可愛，為我著想」。

許多網友在看完po文後表羨慕「好貼心」、「別人的男友總是不會讓人失望的」、「原po男友好可愛」，有貼心的網友提醒「可是月經來不要吃巧克力」。由於原po的男友在準備警察考試，多數網友祝他能金榜題名。

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