剛繳完錢「繳費單」又來！ 他批第四台廣告單惡意詐騙

2019-03-25 17:07 聯合新聞網 綜合報導



一名網友發現，第四台業者將廣告單設計得像繳費單，誘導消費者額外付費，除在圖片上標示紅字「惡意誘導」，更發文怒批業者「行銷手法近似詐騙」。圖截自爆料公社 分享 facebook

繳費前一定要看清楚繳費單明細！一名網友表示，家中第四台費用才剛繳清，婆婆立刻又收到第四台的繳費單，仔細一看才發現，該信件是業者寄來的加值型服務廣告單，上頭不但仿造繳費單寫上「應繳金額」，還印有繳費條碼，以假亂真，讓這名網友怒批業者「惡意行銷近乎詐騙」。

一名網友在臉書《爆料公社》中po文表示，近日婆婆收到一張第四台「繳款單」，詢問原po夫婦怎麼會欠費，然而，家中不久前才剛繳完錢，且單子上標註的費用也和平常不一樣，原po因此感到相當納悶。

原po請丈夫打電話向客服詢問之後才知道，這張看起來像繳費單的信件，其實是第四台業者用來推銷加值型服務的廣告單，消費者有需要再繳費即可。然而，業者在地址下方註明「繳款單」，最下面還模仿繳費單的格式，附上超商繳費的條碼，廣告單上僅用很小的字標註「不訂購請無須理會」，意圖用含糊的廣告內容誘導消費者額外付費。

對於業者以假亂真的廣告手法，原po感到相當氣憤，「一定很多人都不明不白直接拿去繳，老人家平常只看戲劇台，不會切到200台之後，連被騙錢也不知道，當然也不會去申訴」，更痛批業者「這樣惡意的行銷手法根本近乎詐騙！」

對此，許多網友也表示曾經中計，認為業者的廣告方式有違法之嫌，「為了賺錢來這招，跟詐騙集團有什麼兩樣」、「廣告不應該附有條碼吧...這根本是遊走法律邊緣」、「沒錯，弄得很像繳費單，沒注意看都會拿去繳掉」、「汽車險也玩這招，會比你預定要保的那家早寄來，混淆你」。