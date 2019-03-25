老爸用「小畫家」+放大鏡畫唐卡 網友驚呼：跪著看手機

2019-03-25 12:42 聯合新聞網 綜合報導



再簡單的技能發揮到極致，也能有驚人的結果。一位網友在「爆廢公社二館」po文分享自己父親所畫的唐卡，不僅色彩鮮明亮麗，畫工細緻，讓人震驚的是這些畫作都是用「小畫家」完成的，網友知道結果後紛紛驚呼「太神了」、「跪著看手機」。

原po表示，自己的父親平時在家鬼鬼祟祟的，也不知道在做什麼事，偶爾出門也不知他去哪裡。有天他跟原po說他在畫唐卡，原po很驚訝的問說「你畫的，你用什麼東西畫的」，原po的父親回說是用電腦內的小畫家畫的，而也只會用小畫家。原po不可置信的問父親畫了多久？他說畫了2個半月，在畫的時候有用到放大鏡，這樣才能做漸層，原po最後語重心長的說「難怪都宅在家還能過的那麼悠哉」。

網友看完po文和畫作後，紛紛留言稱讚原po有個「好厲害的爸爸」、「用小畫家畫唐卡，太威了吧」、「有一雙巧手抵過任何繪圖軟體耶，太厲害了」，也有網友建議原po老爸「乾脆實體畫好了」、「讓我想到國外有個阿嬤也用小畫家來畫畫」，更多網友吐槽說「電腦的小畫家很難用耶。

根據「三立新聞網」報導表示，原畫家已經手繪佛像、菩薩圖有20多年，隨著年紀增長，畫中細節的部分因手抖會畫不好，試想說改用電腦畫畫看。他對電腦軟體也不熟悉，所以就用電腦內附的小畫家來畫，一天花1至2個小時在畫畫上，作畫這幾個月下來，他也用壞了10幾個滑鼠。