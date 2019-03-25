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米粉湯被狂刷1星負評 竟是因為「隔壁自助餐難吃」

2019-03-25 15:47聯合新聞網 綜合報導

位在新店的七張米粉湯無辜遭到隔壁自助餐波及，被網友惡搞在Google評論上狂刷一...
位在新店的七張米粉湯無辜遭到隔壁自助餐波及，被網友惡搞在Google評論上狂刷一星負評。圖擷自Google Map
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米粉湯意外被自助餐拖累，慘遭網友在Google評論上灌爆一星負評！位在台北市新店區的「七張米粉湯」，近日不斷莫名被許多網友們湧入Google評論，並給予最差的一星負評。

而網友們給負評的理由竟是因為隔壁的自助餐店又貴太難吃，所以給一星，加上網友認為老闆說話口氣態度又差，直言「賣自助餐的又不是監獄發飯的」，此舉讓米粉湯老闆相當無奈，在底下留言說「呃…那可以去隔壁的自助餐留一星評價嗎？」

但網友仍持續留言寫說「希望隔壁的自助餐可以改善」、「隔壁便當很難吃，別去」、「老闆很醜」。後來有看不下去的網友不忍米粉湯店老闆遭到這樣攻擊，開始上網支持該店家，紛紛給予五星評價。

支持米粉湯店的網友認為，隔壁餐廳有問題去隔壁抱怨，真的不懂給一星罵隔壁有什麼好玩？其他人也表示，「屁孩們可以不要亂刷一星嗎？」、「幫被無辜波及的店家補血，改天一定去吃」、「這家店被拉低評分很衰耶，隔壁難吃關這裡甚麼事情啊，一堆跟風路人。」

此外，也有吃過這家米粉湯的網友說，店裡的魯肉飯、米粉湯、蚵仔煎、炸醬麵小菜都很好吃，價格在新店也算平價，經營一家店不容易，不要因為這些惡意刷一星的評論，就毀了老闆辛苦經營的心血。

奧客

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