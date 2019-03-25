朋友遊大阪傳知名甜點店照 靈骨塔風讓他職業病發作

2019-03-25 11:31 聯合新聞網 綜合報導



不少網友們覺得日本這家甜點店的裝潢很有「靈骨塔」風格。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

一名從事殯葬業的網友在臉書社團爆廢公社po出兩張照片，他寫道朋友去大阪旅遊，拍了張甜點店照片與他分享，卻讓他覺得很像塔位，大呼難道是我「職業病發作嗎？」。實際仔細一看，整間店的格局恰好很像台灣人熟悉的靈骨塔擺放方式，如果用手機快速滑動看下來，根本很難分辨出它是一間甜點店。

因為前方還擺了放甜點的冷藏櫃，甚至看得出來放了許多草莓蛋糕。不過後方一格格的櫃位擺的方式加上黃色燈光，讓許多網友看了留言說，「真的好像」、「這是擺在靈骨塔的蛋糕櫃吧」、「設計的人腦袋在想什麼？」

據了解，其實這家蛋糕店位在大阪阿倍野HARUKAS 300展望台近鐵百貨的地下美食街，名字叫「FOUNDRY」，主打以新鮮水果製作而成的水果派及水果塔，本店來自輕井沢，深受到不少遊客喜愛，是觀光客必訪的朝聖名單，很多台灣遊客都會拜訪，網路上有不少美食文，還有台灣網友稱讚這家甜點「美到視線無法離開」。

也有網友認為「FOUNDRY」整間店的裝潢某種感覺其實也有點像精品店風格，而如果要說到靈骨塔風格，新加坡的茶葉品牌「TWG」的陳列方式應該也很容易讓人誤會，有人就表示「每次看到吧檯後方一整片的茶葉罐陳列牆都讓我有種錯覺。」