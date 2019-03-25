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逆風照好美？網紅上圓山飯店屋頂外拍挨批 業者回應了

2019-03-25 09:54聯合新聞網 綜合報導

女模與攝影師未經過業者同意，隨意上屋頂進行拍攝遭網友揭露。圖擷自爆料公社
女模與攝影師未經過業者同意，隨意上屋頂進行拍攝遭網友揭露。圖擷自爆料公社
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近日一則影片在《爆料公社》上引起熱議，一名女模與攝影師闖入圓山飯店拍攝，影片中女模逆風踩著黑色靴子躡手躡腳的走在屋頂上，她將影片發在限時動態遭網友揭露，許多人紛紛批評「沒公德心」。對此，圓山飯店業者表示，並不知道屋頂遭人破壞，未來會加強把關也會對2人保留法律追訴權。

原Po將一段影片轉發到《爆料公社》，並打上「台北市五星級圓山飯店的屋頂可以這樣讓女魔特踩哦？？女魔攝影師的素質都是這樣嗎？」他還附上參與拍攝的工作人員臉書、IG帳號，甚至連攝影師爸爸的本名都被Po出，可見原Po的氣憤。

影片中，屋頂上的逆風阻止著女模前進，女模仍用雙手平舉維持平衡，穿著黑色靴子繼續踩踏屋頂。根據中央社報導，圓山飯店業者事後看到影片回應，2人躲過員工，利用員工清潔梯爬上屋頂，業者對2人的行為並不知情，未來也將對他們保留法律追訴權。

網友看了貼文表示「萬一摔死了，家屬會不會怪飯店屋頂沒有裝攔阻」、「圓山飯店應該要求賠償」、「天外飛仙逆啊」、「拍照是藝術無拘束，但是沒有自制力行為，是一種病態」；也有網友質疑原Po是假帳號，惡意攻擊女模，「你直接po模特兒的個人資料出來給別人公審，這攻擊意圖也太明顯了吧 」、「把攝影師爸爸都Po出真的有點過份欸」。

圓山飯店模特兒

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