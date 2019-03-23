交往7年女友頻出軌 網轟「沒看過自己喬綠帽的」

2019-03-23 12:53 聯合新聞網 綜合報導



一名網友交往7年的女友不斷劈腿同事。示意圖／Ingimage 分享 facebook

愛情使人盲目，但多數會劈腿的人都會不斷再犯，一名網友表示，交往7年的女友不斷出軌，與同事發生關係，但每每只要她向他說「還愛你」，他就會心軟，該網友走投無路上網尋求意見。其他網友看完表示「人家送你帽子戴，歪了你還自己喬正」，也有人狠罵「第一次傻，第二次笨，第三次你就吃大便吧」。

一名網友在臉書粉專《靠北女友》發文，他表示自己與女友交往7年，她卻劈腿自己的同事，他表示「我很愛她，我原諒了她」，豈料女友回來後，卻仍與同事持續聯絡，並繼續發生關係。

該網友目前與女友處於分手狀態，但兩人仍同居，女友表示會好好處理與同事的不當關係，也說還愛著該網友，但該網友表示，「每天跟我睡一起，我卻常眼睜睜看著她與我同事出去開房，好難受」。

對此，許多網友都非常不認同他，直說「綠蠵龜當上癮？」、「是不是男人？」也有人說，「這種人怎麼還有辦法回收」、「跟抽菸一樣，不抽難受，明知會致癌還是戒不掉」。

另外，也有網友直說「你同事和你女友正在笑你，你同事還會宣傳出去讓全公司都笑你，你女友還在吃你的、住你的、用你的，她跟你同事上床時還會講到你，她搞不好還會打電話喘給你聽，或開視訊直播給你看」。