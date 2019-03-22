大雅小麥田供民眾拍照打卡 卻被無情「踩扁」

2019-03-22 21:04 聯合新聞網 綜合報導



雖然麥田旁都有告示牌要求民眾不要踩進小麥田，可有許多人為了拍照還是踩入麥田。圖擷自／《爆料公社》 分享 facebook

台中大雅區每年3、4月份都會舉辦「大雅小麥產業文化節」，借此推廣當地優質的小麥，雖然活動已於228連假過後落幕，可當地麥田占地達上百公頃，有許多尚未收成的區域，依然有遼闊的麥田可供民眾到場拍照，因此有不少人特地到大雅區追麥浪。然而，雖然麥田旁都有告示牌要求民眾不要踩進小麥田，可從網路上的照片發現，有許多人為了拍照，將小麥「踩」得扁扁的，讓網友直呼「身為大雅人，看了真的一肚子火」。

一名網友在臉書《爆料公社》上怒斥，明明麥田旁都有看板寫著「大家好！我是小麥，愛我請不要踩我」，可依然有許多人視若無睹，踩進麥田中、糟蹋農民辛苦種植的作物，讓生活在大雅區的原PO相當生氣。許多網友見狀後，也不贊同這樣的行為，表示「沒想到文盲還真不少」、「出門帶相機不帶腦」、「台灣民眾公德心的低落，是隨處可見，建議農家從現在起就不要開放了，免得辛苦換來滿腹心酸」、「最美的風景在這些人腳下」。

還有當地人留言表示，「每年都有這種人，每天下班回家，常常看到一堆人跑進小麥田裡拍照，有些人乖乖在田邊拍照，但大多數的人都跑到田裡拍」、「還看過更誇張的，明明那邊沒辦法過，還是直接牽著女友的手踩進去，農民勸時還說是別人踩的，睜眼說瞎話」、「那邊明明就有田梗，一堆人就是要走在田裡」。

雖然麥田旁都有告示牌要求民眾不要踩進小麥田，可有許多人為了拍照還是踩入麥田。圖擷自／Insgagram 分享 facebook

雖然麥田旁都有告示牌要求民眾不要踩進小麥田，可有許多人為了拍照還是踩入麥田。圖擷自／Insgagram 分享 facebook