家暴報警被回「你很幸福了」 律師勸受害者快逃

2019-03-22 16:49 聯合新聞網 綜合報導



高二女學生，因為長期生活在家庭暴力、言語攻擊之下，每天過得很痛苦。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

「嗨，律師，我現在是一個高中生，但是我想殺了我媽。」一位就讀高二的女學生，正處於應努力念書準備應考大學的時期，卻因為長期生活在家庭暴力、言語攻擊之下，不只是每天過得很痛苦，連要怎麼逃離母親身邊都無能為力、求助無門。律師呂秋遠認為，女學生的母親生病了，才會欺負自己的小孩維持心理平衡，若是勉強自己待在一個不愉快的環境裡「不是死掉，就是瘋掉」。

這位女學生描述自己並沒有父親，而從小媽媽就天天在家喝酒，喝醉了就欺負她，拳打腳踢是家常便飯，被椅子往身上砸更是習慣。就讀小學時，有一次告訴媽媽肚子餓，媽媽竟然直接讓她「去吃屎」，也常對她說「我沒義務養你」，這些都讓女學生難以忍受，情況也沒有隨時間好轉。女學生曾想過打113家暴專線，有一次被媽媽打後報警，可警察來了只有淡淡的表示，「你有床有冷氣有電腦很幸福了」，讓她直言寧願過得辛苦一點，也不想被這麼對待。

呂秋遠在收到女學生來信後，安慰她「不是每個人都適合當媽媽，你只是剛好遇到一個而已」、「媽媽不能給你愛，但是其他人可以給你，至少一個擁抱」。呂秋遠認為，女學生現在正需要社工的介入，因為她現在未滿20歲，監護權（親權）還在媽媽手上，如果沒有經過社工幫忙，沒辦法被任何人收留，甚至收留她的人還可能會觸犯和誘罪。但若是透過社工，向法院提出剝奪媽媽親權的聲請，監護人會轉由社會局長擔任，同時也會有寄養家庭可以照顧她。「至少，你可以脫離這樣的地獄生活，或許對這個社會可以有點信心」，並保證他可以幫忙處理這件事。

隨後呂秋遠分析，不是每個人都適合當父母，要女學生「不必體諒這一點，但是你得體會這件事」，他表示，社會上有一部分人，因為沒有能力讓自己快樂，或是對於其他人的愛暫時消失了，所以他們只能找比自己弱小的人欺負，而女學生的媽媽就是這樣，她沒有能力可以當任何人的母親。呂秋遠也希望，女學生不要從此對於人生有過於負面的想法，因為愛這件事，不必然從血緣而來，而是一種人類最善良的品質。她現在的首要任務是逃得遠遠的，讓自己可以比較容易的活下去。

「讓花謝的是風雨，讓花開的也是風雨，但沒了風雨，花不會開也不會落。」雖然人不能改變自己的過去，但可以改變自己的將來。呂秋遠表示，這世界上有人沒父愛、母愛，也有人從沒經歷過愛情，有人被朋友背叛，也有人重重的被信任的人砍一刀。雖然不能說，人生有殘缺是正常的，但少了一種愛，老天會彌補其他的情感，所以不要勉強自己待在一個不愉快的環境裡，也不要傷害任何人。