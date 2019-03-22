親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

52歲「最美小龍女」近照曝光 倒奶細腰如仙女

郭台銘也在香港！韓國瑜簽下大單後中環會合參訪

家暴報警被回「你很幸福了」 律師勸受害者快逃

2019-03-22 16:49聯合新聞網 綜合報導

高二女學生，因為長期生活在家庭暴力、言語攻擊之下，每天過得很痛苦。 圖╱聯合報系...
高二女學生，因為長期生活在家庭暴力、言語攻擊之下，每天過得很痛苦。 圖╱聯合報系資料照片
分享

「嗨，律師，我現在是一個高中生，但是我想殺了我媽。」一位就讀高二的女學生，正處於應努力念書準備應考大學的時期，卻因為長期生活在家庭暴力、言語攻擊之下，不只是每天過得很痛苦，連要怎麼逃離母親身邊都無能為力、求助無門。律師呂秋遠認為，女學生的母親生病了，才會欺負自己的小孩維持心理平衡，若是勉強自己待在一個不愉快的環境裡「不是死掉，就是瘋掉」。

這位女學生描述自己並沒有父親，而從小媽媽就天天在家喝酒，喝醉了就欺負她，拳打腳踢是家常便飯，被椅子往身上砸更是習慣。就讀小學時，有一次告訴媽媽肚子餓，媽媽竟然直接讓她「去吃屎」，也常對她說「我沒義務養你」，這些都讓女學生難以忍受，情況也沒有隨時間好轉。女學生曾想過打113家暴專線，有一次被媽媽打後報警，可警察來了只有淡淡的表示，「你有床有冷氣有電腦很幸福了」，讓她直言寧願過得辛苦一點，也不想被這麼對待。

呂秋遠在收到女學生來信後，安慰她「不是每個人都適合當媽媽，你只是剛好遇到一個而已」、「媽媽不能給你愛，但是其他人可以給你，至少一個擁抱」。呂秋遠認為，女學生現在正需要社工的介入，因為她現在未滿20歲，監護權（親權）還在媽媽手上，如果沒有經過社工幫忙，沒辦法被任何人收留，甚至收留她的人還可能會觸犯和誘罪。但若是透過社工，向法院提出剝奪媽媽親權的聲請，監護人會轉由社會局長擔任，同時也會有寄養家庭可以照顧她。「至少，你可以脫離這樣的地獄生活，或許對這個社會可以有點信心」，並保證他可以幫忙處理這件事。

隨後呂秋遠分析，不是每個人都適合當父母，要女學生「不必體諒這一點，但是你得體會這件事」，他表示，社會上有一部分人，因為沒有能力讓自己快樂，或是對於其他人的愛暫時消失了，所以他們只能找比自己弱小的人欺負，而女學生的媽媽就是這樣，她沒有能力可以當任何人的母親。呂秋遠也希望，女學生不要從此對於人生有過於負面的想法，因為愛這件事，不必然從血緣而來，而是一種人類最善良的品質。她現在的首要任務是逃得遠遠的，讓自己可以比較容易的活下去。

「讓花謝的是風雨，讓花開的也是風雨，但沒了風雨，花不會開也不會落。」雖然人不能改變自己的過去，但可以改變自己的將來。呂秋遠表示，這世界上有人沒父愛、母愛，也有人從沒經歷過愛情，有人被朋友背叛，也有人重重的被信任的人砍一刀。雖然不能說，人生有殘缺是正常的，但少了一種愛，老天會彌補其他的情感，所以不要勉強自己待在一個不愉快的環境裡，也不要傷害任何人。

呂秋遠社工警察家暴
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

玩夾娃娃機夾到iPhone 以為是假貨竟然能開機

2019-03-22 14:50

日本阿伯來台逛夜市穿這件 網友：好感動

2019-03-22 16:54

學生嗆「用站的也不要坐工人旁邊」 他感嘆自己是傳染病嗎？

2019-03-22 16:10

她拜完月老五天後桃花超旺 網友：史上最OP月老廟

2019-03-21 14:50

店員結帳到一半落跑？ 網友下一秒喊：暖心，可以嫁了

2019-03-21 14:46

學生妹膀胱炎看診遭大媽狂酸 「年紀輕輕上婦產科不檢點」

2019-03-21 14:21

顏清標賣泰式打拋豬水餃 商標早在他選立委時就想好了

2019-03-21 13:21

27歲年輕媽熬夜滑手機猝死 發現時眼睛還盯著淘寶

2019-03-21 11:46

顏清標手工水餃開箱文 網友驚呼：這口味也太特殊

2019-03-21 09:51

斜背帶托出她的內在美 網友一看背景：師父想還俗了！

2019-03-20 18:42

結婚15年沒掃過夫家墓 今年卻要掃他的墓

2019-03-20 17:27

水管漏水找警察？中警勤指中心要民找派出所引批評

2019-03-20 16:52

她離婚後沒辭祖 女兒高燒不退拜別後竟秒退燒

2019-03-20 14:03

遊日在機場惹惡煞被痛毆 他遭嗆：回台要你好看！

2019-03-20 10:33

正妹空姐身材超火辣 網友直呼：想搭長榮了

2019-03-19 19:22

前車失控衝撞護欄！他驚險閃躲 嘆：根本國道障礙賽

2019-03-19 18:49

產檢等兩小時！人夫當眾怒譙妻子 網怒：這什麼老公？

2019-03-19 17:02

公德心在哪裡？大叔往捷運地上吐痰 網友：超噁心

2019-03-19 16:46

差點被趕打卡的上班族撞翻 男大生怒送8個檢舉

2019-03-19 14:56

心疼變吃驚！阿嬤做回收好辛苦…一看回收車竟是大紅賓士

2019-03-19 13:31

他家客廳上演絕命終結站 天花板崩落、吊扇險變血滴子

2019-03-19 11:37

憂兒功課退步長水痘仍硬送補習班 母：其他小孩不關我事

2019-03-18 16:21

「祖傳藥粉」這樣包 誠實交代沒人信被警察帶走

2019-03-18 12:56

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

影／液態氨槽車西濱失控翻覆 消防全面警戒

2019-03-21 23:39

爬秀姑巒山遇乾屍 正妹登山客臉書協尋家屬

2019-03-22 11:15

影／吊車再奪命！機車吊車發生車禍 收假軍人當場輾斃

2019-03-22 10:18

黃光芹：韓粉仍以鍵盤殺人 威脅案已有偵辦進度

2019-03-21 19:45

台東天下第一關森永派出所 民眾：違法者沒事別亂闖！

2019-03-22 11:51

少東欠天價債拿超跑調頭寸 上知名酒店夜擲百萬迷酒色

2019-03-21 17:20

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 洪及丈夫2人裁押禁見

2019-03-21 21:02

醫師逃漏稅5億案 檢察官論壇激辯

2019-03-22 00:57

美國女大兵戀愛陷阱 警成功阻攔詐騙

2019-03-21 20:32

台積電南科18廠傳工人墜樓意外停工 下周一恢復施工

2019-03-22 13:15

監理站虐童案打人金髮男身分曝光 動手的竟是伯父

2019-03-21 17:56

陸軍汽基廠爆弊案 6官兵涉貪被訴

2019-03-22 00:26

名棒球教練之子師生戀 殺死女老師二審判無期

2019-03-21 19:53

普悠瑪每人賠1320萬 家屬不接受

2019-03-22 00:08

爭遺產砍胞兄 見父親靈堂…我錯了

2019-03-22 00:46

廁所能看夕陽？ 補教狼師藉課輔猥褻4名女生受害

2019-03-21 22:02

房東騙監視器改IP 她兩年私生活全被看光光

2019-03-22 15:55

女駕駛切進內車道 撞遊覽車後大側翻

2019-03-21 21:01

玩夾娃娃機夾到iPhone 以為是假貨竟然能開機

2019-03-22 14:50

影／高市路樹倒塌被擊中 麥當勞外送員要申請國賠

2019-03-22 10:44

超跑吸金 傳產少東欠債神隱 父親氣到昏倒

2019-03-22 00:31

陸軍勤務場爆弊案劣質零件一碰就碎 新北檢起訴18人

2019-03-21 19:33

國道連環撞…聯結車夾扁轎車 奪1命

2019-03-22 00:48

房客燒炭亡害變凶宅 二房東慘賠屋主100萬

2019-03-21 22:55

女檢莊珂惠「搓乳」案發酵？司改會：要追檢察長責任

2019-03-22 11:17

影／男跨坐15樓天台女兒牆 消防員從後偷襲順利救下

2019-03-22 09:14

黑名單「色淫師」下藥性侵Coser 法官重判8年半

2019-03-22 13:07

帶超量香菇闖關被攔 火爆男想打海關遭移送

2019-03-21 19:36

南科台積電新建廠工地傳意外 工人墜樓身亡停工

2019-03-22 13:37

涉新市道路徵收弊案 林慶鎮夫婦50萬交保

2019-03-22 10:45

遭控強爬八通關害命 領隊：已盡提醒及救援責任

2019-03-22 14:01

高分檢傳訊女檢莊珂惠 調查黃女指控她摸乳疑案

2019-03-21 23:03

關說5億漏稅疑案 劍青檢改：為何檢察官不准單獨蒞庭？

2019-03-22 12:00

計程車撞上路旁保時捷凱燕 四輪朝天司機意識不清

2019-03-21 19:34

不要亂罵！網紅臉書罵「酒駕撞死活該」遭肉搜慘打

2019-03-21 18:36

嘉義縣商業會理事長否認外遇 調解破裂妻子將提告

2019-03-21 18:40

衛工處技工疑涉貪汙案 北市府：配合調查

2019-03-21 18:12

女檢莊珂惠遭控國籍歧視 彰檢公布偵訊內容接受公評

2019-03-22 14:09

油漆行員工縱火3死 二審認惡性重大至極判死刑

2019-03-21 17:20

北市府爆貪汙 工務局技工涉收賄遭聲押

2019-03-22 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top