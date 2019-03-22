1顆高麗菜10元遊客硬殺5顆30元 原民怒：惡劣的蝗蟲

2019-03-22 17:10 聯合新聞網 綜合報導



一名網友幫同學銷售高麗菜，卻遭遊客狂砍價，讓他忍不住痛批根本就像「蝗蟲」。 圖擷自 爆料公社 分享 facebook 台灣人買東西都喜歡殺價，不過如果殺過頭可是會讓人覺得反感。一位原住民網友日前到宜蘭「南山部落」拜訪同學，剛好同學外出整地不在家，門口放了許多自家種的高麗菜和一些菜蔬，附近有一群遊客看到便蜂擁而上想購買，這名網友趕緊打電話跟同學商量，並將高麗菜以一顆10元賣出，沒想到這群遊客一下要求5顆30元，一下要求多送幾顆，還有人拿一大把50元蒜苗硬要殺到30元，讓他氣到痛罵這些人根本是蝗蟲，「我用國語跟你們講道理，結果你們比我還要番」。

原PO在臉書「爆料公社」表示國小同學住在宜蘭最高泰雅部落「南山部落」，並以種植高麗菜為生，因為位處高山，所以這裡出產的高麗菜又脆又甜，他說每次來敘舊同學都會塞給他一堆菜蔬帶回家。日前原PO再度造訪，但因為要準備下一期的栽種，同學剛好外出整地不在家，但家門口堆放了一堆高麗菜和作物，這時一輛載著遊客的遊覽車停在對面的加油站休息，遊客看到原PO同學家的高麗菜立刻衝了過來搶購。

起先原PO告知自己並非老闆，屋主外出不在，幾名遊客聽了面露不悅的碎念「為什麼不在家呢？做生意哪有這樣做的」，他原本不想理會，但因為想幫同學多賺點錢，因此打電話跟同學商量，而對方也很阿莎力的表示「就隨便賣吧，一顆10塊錢也好」。遊客得知能以10元買到一顆高麗菜，趕緊呼朋引伴招喚其他遊客來買，沒想到這群公嬤遊客頻頻殺價，毫不客氣，讓原PO氣到火冒三丈。

有人要求給袋子，有人要求原PO幫忙挑選，但這些都是小事。一名遊客看到旁邊放著幾大把蒜苗，隨手抓起一把詢問價錢，原PO再度求救同學，同學說因為產量的緣故，今年蒜苗價錢的確吃力，所以一大把算50元，但這名遊客卻不理會，直接說「就30塊啦，我要這把，錢給你！」這讓原PO當場發飆說「不准」，遊客被嚇了一跳，只好默默地把蒜苗放回去。

緊接著另一名遊客要求買5顆能不能算30元？遭到拒絕後竟然還說「5顆算30塊為什麼不行，我在幫你銷耶！」這讓原PO火又上來了，怒斥對方說「你可以不要這麼土匪嗎？你在台北買得到一顆10塊的高麗菜嗎？我同學種菜已經很辛苦了，現在都還在外面整地所以不在這裡，你不要欺負人了！」甚至還有一名看起來像領隊的女子湊過來說「喂~~這些人都是我帶來的耶！我帶了那麼多人來跟你買菜，你要送我幾顆你自己看著辦」，原PO完全不給她好臉色看，只冷冷的回說「沒這規矩」。

一群遊客不斷地殺價、要求大放送，但原PO就是鐵了心不理會，堅持一顆10元。好不容易等到這些遊客離開下山才恢復平靜，但現場好像蝗蟲過境一樣，滿地的菜蔬只剩幾顆被挑剩的以及被剝下棄置的外葉，更無奈的是最後收到的金額竟然只有少少的200元。

原PO難過的表示，部落裡每位種植的同胞無論天候好壞，都得辛苦的整地、種植、澆灌、照料等，收成的時候還得凌晨3點前到田裡收割，交易時還會受到菜商的砍價剝削，因此真正賺得到大錢的往往都不會是菜農而是盤商，所以血本無歸是常有的事。他不捨的說這些菜農同胞的肩膀因為長期扛菜的緣故，不是凹陷就是長了厚繭，長期操勞之下往往一身的病痛，也比一般人短壽。

最後他感嘆「自以為理所當然的向原住民菜農朋友砍價所得到了戰利品並沒有比較聰明，這樣只會讓我更加看透一個人的自私而已，這也是種極度惡劣的霸凌行徑！」