親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

出生地決定擁有幾房 一張表揭殘酷事實

獨／才走出加護病房 郭宗坤活跳跳現身釣蝦場

1顆高麗菜10元遊客硬殺5顆30元 原民怒：惡劣的蝗蟲

2019-03-22 17:10聯合新聞網 綜合報導

一名網友幫同學銷售高麗菜，卻遭遊客狂砍價，讓他忍不住痛批根本就像「蝗蟲」。 圖擷...
一名網友幫同學銷售高麗菜，卻遭遊客狂砍價，讓他忍不住痛批根本就像「蝗蟲」。 圖擷自爆料公社
分享
台灣人買東西都喜歡殺價，不過如果殺過頭可是會讓人覺得反感。一位原住民網友日前到宜蘭「南山部落」拜訪同學，剛好同學外出整地不在家，門口放了許多自家種的高麗菜和一些菜蔬，附近有一群遊客看到便蜂擁而上想購買，這名網友趕緊打電話跟同學商量，並將高麗菜以一顆10元賣出，沒想到這群遊客一下要求5顆30元，一下要求多送幾顆，還有人拿一大把50元蒜苗硬要殺到30元，讓他氣到痛罵這些人根本是蝗蟲，「我用國語跟你們講道理，結果你們比我還要番」。

原PO在臉書「爆料公社」表示國小同學住在宜蘭最高泰雅部落「南山部落」，並以種植高麗菜為生，因為位處高山，所以這裡出產的高麗菜又脆又甜，他說每次來敘舊同學都會塞給他一堆菜蔬帶回家。日前原PO再度造訪，但因為要準備下一期的栽種，同學剛好外出整地不在家，但家門口堆放了一堆高麗菜和作物，這時一輛載著遊客的遊覽車停在對面的加油站休息，遊客看到原PO同學家的高麗菜立刻衝了過來搶購。

起先原PO告知自己並非老闆，屋主外出不在，幾名遊客聽了面露不悅的碎念「為什麼不在家呢？做生意哪有這樣做的」，他原本不想理會，但因為想幫同學多賺點錢，因此打電話跟同學商量，而對方也很阿莎力的表示「就隨便賣吧，一顆10塊錢也好」。遊客得知能以10元買到一顆高麗菜，趕緊呼朋引伴招喚其他遊客來買，沒想到這群公嬤遊客頻頻殺價，毫不客氣，讓原PO氣到火冒三丈。

有人要求給袋子，有人要求原PO幫忙挑選，但這些都是小事。一名遊客看到旁邊放著幾大把蒜苗，隨手抓起一把詢問價錢，原PO再度求救同學，同學說因為產量的緣故，今年蒜苗價錢的確吃力，所以一大把算50元，但這名遊客卻不理會，直接說「就30塊啦，我要這把，錢給你！」這讓原PO當場發飆說「不准」，遊客被嚇了一跳，只好默默地把蒜苗放回去。

緊接著另一名遊客要求買5顆能不能算30元？遭到拒絕後竟然還說「5顆算30塊為什麼不行，我在幫你銷耶！」這讓原PO火又上來了，怒斥對方說「你可以不要這麼土匪嗎？你在台北買得到一顆10塊的高麗菜嗎？我同學種菜已經很辛苦了，現在都還在外面整地所以不在這裡，你不要欺負人了！」甚至還有一名看起來像領隊的女子湊過來說「喂~~這些人都是我帶來的耶！我帶了那麼多人來跟你買菜，你要送我幾顆你自己看著辦」，原PO完全不給她好臉色看，只冷冷的回說「沒這規矩」。

一群遊客不斷地殺價、要求大放送，但原PO就是鐵了心不理會，堅持一顆10元。好不容易等到這些遊客離開下山才恢復平靜，但現場好像蝗蟲過境一樣，滿地的菜蔬只剩幾顆被挑剩的以及被剝下棄置的外葉，更無奈的是最後收到的金額竟然只有少少的200元。

原PO難過的表示，部落裡每位種植的同胞無論天候好壞，都得辛苦的整地、種植、澆灌、照料等，收成的時候還得凌晨3點前到田裡收割，交易時還會受到菜商的砍價剝削，因此真正賺得到大錢的往往都不會是菜農而是盤商，所以血本無歸是常有的事。他不捨的說這些菜農同胞的肩膀因為長期扛菜的緣故，不是凹陷就是長了厚繭，長期操勞之下往往一身的病痛，也比一般人短壽。

最後他感嘆「自以為理所當然的向原住民菜農朋友砍價所得到了戰利品並沒有比較聰明，這樣只會讓我更加看透一個人的自私而已，這也是種極度惡劣的霸凌行徑！」

原PO痛批這些砍價的遊客就像霸凌。 圖擷自爆料公社
原PO痛批這些砍價的遊客就像霸凌。 圖擷自爆料公社
分享

爆料公社高麗菜
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

玩夾娃娃機夾到iPhone 以為是假貨竟然能開機

2019-03-22 14:50

日本阿伯來台逛夜市穿這件 網友：好感動

2019-03-22 16:54

家暴報警被回「你很幸福了」 律師勸受害者快逃

2019-03-22 16:49

學生嗆「用站的也不要坐工人旁邊」 他感嘆自己是傳染病嗎？

2019-03-22 16:10

她拜完月老五天後桃花超旺 網友：史上最OP月老廟

2019-03-21 14:50

店員結帳到一半落跑？ 網友下一秒喊：暖心，可以嫁了

2019-03-21 14:46

學生妹膀胱炎看診遭大媽狂酸 「年紀輕輕上婦產科不檢點」

2019-03-21 14:21

顏清標賣泰式打拋豬水餃 商標早在他選立委時就想好了

2019-03-21 13:21

27歲年輕媽熬夜滑手機猝死 發現時眼睛還盯著淘寶

2019-03-21 11:46

顏清標手工水餃開箱文 網友驚呼：這口味也太特殊

2019-03-21 09:51

斜背帶托出她的內在美 網友一看背景：師父想還俗了！

2019-03-20 18:42

結婚15年沒掃過夫家墓 今年卻要掃他的墓

2019-03-20 17:27

水管漏水找警察？中警勤指中心要民找派出所引批評

2019-03-20 16:52

她離婚後沒辭祖 女兒高燒不退拜別後竟秒退燒

2019-03-20 14:03

遊日在機場惹惡煞被痛毆 他遭嗆：回台要你好看！

2019-03-20 10:33

正妹空姐身材超火辣 網友直呼：想搭長榮了

2019-03-19 19:22

前車失控衝撞護欄！他驚險閃躲 嘆：根本國道障礙賽

2019-03-19 18:49

產檢等兩小時！人夫當眾怒譙妻子 網怒：這什麼老公？

2019-03-19 17:02

公德心在哪裡？大叔往捷運地上吐痰 網友：超噁心

2019-03-19 16:46

差點被趕打卡的上班族撞翻 男大生怒送8個檢舉

2019-03-19 14:56

心疼變吃驚！阿嬤做回收好辛苦…一看回收車竟是大紅賓士

2019-03-19 13:31

他家客廳上演絕命終結站 天花板崩落、吊扇險變血滴子

2019-03-19 11:37

憂兒功課退步長水痘仍硬送補習班 母：其他小孩不關我事

2019-03-18 16:21

「祖傳藥粉」這樣包 誠實交代沒人信被警察帶走

2019-03-18 12:56

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

影／液態氨槽車西濱失控翻覆 消防全面警戒

2019-03-21 23:39

爬秀姑巒山遇乾屍 正妹登山客臉書協尋家屬

2019-03-22 11:15

影／吊車再奪命！機車吊車發生車禍 收假軍人當場輾斃

2019-03-22 10:18

台東天下第一關森永派出所 民眾：違法者沒事別亂闖！

2019-03-22 11:51

黃光芹：韓粉仍以鍵盤殺人 威脅案已有偵辦進度

2019-03-21 19:45

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 洪及丈夫2人裁押禁見

2019-03-21 21:02

醫師逃漏稅5億案 檢察官論壇激辯

2019-03-22 00:57

台積電南科18廠傳工人墜樓意外停工 下周一恢復施工

2019-03-22 13:15

美國女大兵戀愛陷阱 警成功阻攔詐騙

2019-03-21 20:32

房東騙監視器改IP 她兩年私生活全被看光光

2019-03-22 15:55

監理站虐童案打人金髮男身分曝光 動手的竟是伯父

2019-03-21 17:56

陸軍汽基廠爆弊案 6官兵涉貪被訴

2019-03-22 00:26

普悠瑪每人賠1320萬 家屬不接受

2019-03-22 00:08

名棒球教練之子師生戀 殺死女老師二審判無期

2019-03-21 19:53

玩夾娃娃機夾到iPhone 以為是假貨竟然能開機

2019-03-22 14:50

爭遺產砍胞兄 見父親靈堂…我錯了

2019-03-22 00:46

廁所能看夕陽？ 補教狼師藉課輔猥褻4名女生受害

2019-03-21 22:02

女駕駛切進內車道 撞遊覽車後大側翻

2019-03-21 21:01

影／高市路樹倒塌被擊中 麥當勞外送員要申請國賠

2019-03-22 10:44

陸軍勤務場爆弊案劣質零件一碰就碎 新北檢起訴18人

2019-03-21 19:33

超跑吸金 傳產少東欠債神隱 父親氣到昏倒

2019-03-22 00:31

房客燒炭亡害變凶宅 二房東慘賠屋主100萬

2019-03-21 22:55

國道連環撞…聯結車夾扁轎車 奪1命

2019-03-22 00:48

女檢莊珂惠「搓乳」案發酵？司改會：要追檢察長責任

2019-03-22 11:17

黑名單「色淫師」下藥性侵Coser 法官重判8年半

2019-03-22 13:07

影／男跨坐15樓天台女兒牆 消防員從後偷襲順利救下

2019-03-22 09:14

南科台積電新建廠工地傳意外 工人墜樓身亡停工

2019-03-22 13:37

帶超量香菇闖關被攔 火爆男想打海關遭移送

2019-03-21 19:36

涉新市道路徵收弊案 林慶鎮夫婦50萬交保

2019-03-22 10:45

遭控強爬八通關害命 領隊：已盡提醒及救援責任

2019-03-22 14:01

高分檢傳訊女檢莊珂惠 調查黃女指控她摸乳疑案

2019-03-21 23:03

關說5億漏稅疑案 劍青檢改：為何檢察官不准單獨蒞庭？

2019-03-22 12:00

日本阿伯來台逛夜市穿這件 網友：好感動

2019-03-22 16:54

計程車撞上路旁保時捷凱燕 四輪朝天司機意識不清

2019-03-21 19:34

不要亂罵！網紅臉書罵「酒駕撞死活該」遭肉搜慘打

2019-03-21 18:36

女檢莊珂惠遭控國籍歧視 彰檢公布偵訊內容接受公評

2019-03-22 14:09

嘉義縣商業會理事長否認外遇 調解破裂妻子將提告

2019-03-21 18:40

秀姑巒山驚見登山客乾屍 警：不排除雇山青運屍

2019-03-22 15:16

2輛客運夾撞1輛計程車 國道汐止段2人送醫

2019-03-22 15:57

1顆高麗菜10元遊客硬殺5顆30元 原民怒：惡劣的蝗蟲

2019-03-22 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top