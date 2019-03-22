學生嗆「用站的也不要坐工人旁邊」 他感嘆自己是傳染病嗎？

2019-03-22 16:10 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨因為是施工人員，用餐到附近公共桌椅休息，卻被經過的學生冷嘲熱諷。圖擷自／《爆怨公社》 分享 facebook

施工人員搭乘大眾運輸工具，或是在公共區域吃飯有錯嗎？網友在網路上抱怨，自己辛苦工作半天之後，中午用餐到附近公共桌椅休息，也沒有佔用太多空間，卻被經過的學生冷嘲熱諷，明明一樣是用勞力換來報酬，卻要忍受異樣眼光與不友善的針對語氣，讓他質疑「他X的！是怎樣？施工人員是有傳染病嗎？」

網友在臉書《爆料公社》發文，表明自己從事施工勞務，中午吃飯時不過是坐在公共桌椅的「角落」，一群學生經過卻大聲的對他品頭論足，說「我們不要坐那裡！寧願用站的也不要坐工人旁邊！」讓原PO相當不能諒解，在網路上抱怨「施工人員是有傳染病嗎？」。許多網友聲援原PO，表示「什麼時代了，還在萬般皆下品，惟有讀書高」、「就算真的髒也不用這樣，想想施工人員用辛苦換來我們的好環境，真的要心存感激的去謝謝他們」、「很多人就是看不起工人，身為工程人員也有感覺到！但我很驕傲因為我的薪水比一般上班族多！存錢也快，我不菸不酒是個快樂的技術人員」。

除此之外，也有網友分享自己小故事，「我記得我大一時，鄉下老家房間要裝修，那時工人有午睡習慣，我看他們都只睡在木板上，我順手拿幾個枕頭給他們使用，因為覺得他們很辛苦。有時我下午回去，還會順便買飲料給工人們喝，當巴結工人，請他們仔細裝修。後來一樓房間裝修好，他們老闆還免費整理二樓浴室水管電線等，個人認為不管什麼工作，都相互尊重，起碼他們會的是我不會的。」