玩夾娃娃機夾到iPhone 以為是假貨竟然能開機
台灣夾娃娃機蔚為風潮，到處可見夾娃娃機店，業者為了搶生意，會在機台內放入新奇或者高檔商品來吸引客人。有網友日前夾到一支手機，原本以為是假的，沒想到打開一看竟然是支真手機，只是裡頭顯示的電信業者竟然是「中國聯通」，讓他覺得莫名其妙。
原PO在臉書「爆怨公社」貼出玩夾娃娃機所夾到iPhone 4的照片，他說起先以為是假的，沒想到竟然可以開機。照片可看到手機包裝完整，背面還標註這支手機容量是8GB，手機版本則是7.1.2，但電信業者卻顯示「中國聯通」，讓原PO看了一臉狐疑。有網友解釋如果之前有放sim卡沒重置，手機就會記憶之前的電信業者，原PO後來重製後這個問題也就解決了。
iPhone 4是蘋果在2010年所發布的手機，許多網友看到原PO夾到這支手機紛紛留言說「現在很多地方買得到，我看過有人賣500-700不等」、「哇！8、9年前的產物」、「那時候大家對容量要求還沒那麼大，最小都是8GB」、「就算不是山寨，也沒啥用了吧」、「什麼？娃娃機放手機，這麼爽」。還有人建議「這拿來聽音樂…或是小朋友預付卡用」、「當行車記錄器也不錯」、「這種的拿來給小孩在家連WiFi當遊戲機還不賴」。
留言