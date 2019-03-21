她拜完月老五天後桃花超旺 網友：史上最OP月老廟

2019-03-21 14:50 聯合新聞網 綜合報導



友拜了這間月老廟後，桃花運突然間特別旺，已經有5位跟她曾有過曖昧的人主動和她連絡，令她忍不住稱讚月老的效率。圖／ingimage 分享 facebook 找到好姻緣是件不容易的事，因此許多人會去拜月老，高雄就有一間月老廟，讓網友們暴動，直呼「史上最OP的月老廟」，一位網友拜了這間月老廟後，桃花運突然間特別旺，已經有5位跟她曾有過曖昧的人主動和她連絡令她忍不住稱讚月老的效率。

一名女網友在「Dcard」發文，表示自己是個身邊有各式各樣奇怪爛桃花的人，前幾周與朋友到月老廟求好姻緣，由於真的是不堪其擾，所以向月老說，「拜託你把不是我的全部砍斷，是我的再幫我留下來。」，月老很爽快地答應了。

過了五天後，她的桃花就突然特別旺，她開始被已經快一年沒聯絡的朋友訊息轟炸、被已經拒絕過三個月沒聯絡的朋友約出去吃飯、被幾百年前的暗戀對象主動要求陪考、還跟差點斷掉曖昧超過一年半的對象重新回溫，甚至是被一個最近聊得不錯正在考慮中的對象帶去拜月老。

一次被5位不同男生主動聯絡，令他直呼，「我不是求斬桃花嗎！怎麼越變越多啦！！！」，但她依然很感動月老對她這麼費煞苦心，還開玩笑說「根本比歷任男友還認真聽我說話呢」，最後她也透露此間月老廟就是高雄關帝廟，也建議大家可以分散去，這幾天會比較擠。

網友紛紛表示，「武廟月老公真的是人氣很旺」、「明天廟方爆滿」、「這間超靈驗，拜完過3個月，懶人女友get」、「武廟月老滿靈哦，我也是去那邊拜，雖然現在還單身，但我覺得不需著急冥冥中自有安排的！！」、「那間我去過，結果曖昧兩年的男生送的御守莫名消失在我包包，只剩袋子...然後過四個月吧就遇到孩子的爸了」。

不過也有網友認為拜完後沒有任何改變，「同樣的廟我那條躺在家數個月了...我還單身狗一條」、「我過年的時候也拜這間到現在一點改變也沒有」、「上禮拜我也有去拜...然後我就被拒絕了」、「同一間廟求桃花隔了快3年還在魯...月老484（是不是）斬光我桃花了」、「我去三次了...月老我在這」。

「OP」是網路常用的語詞，意思是「over power」，形容人或事物太強、太厲害了！