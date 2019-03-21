學生妹膀胱炎看診遭大媽狂酸 「年紀輕輕上婦產科不檢點」

2019-03-21 14:21 聯合新聞網 綜合報導



不舒服看醫生天經地義，有時卻會遇到不合理的異樣眼光讓人大感無奈。一名五專女學生分享了自己看婦科的經驗，因為膀胱炎自行就醫的她竟遭一旁的大媽以無禮的言語攻擊，因為她的發文意外發現許多年輕女性至婦科看診時常招來莫名的閒眼閒語。

女性常因各式身體狀況向婦科報到，卻因此遭不明事理的人投以異樣的眼光。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

五專女學生在「Dcard」發文，自己生理期剛結束又見血，懷疑是發炎了於是自己到婦產科檢查。完成掛號手續後，一旁的大媽竟然開始酸言酸語「學生不檢點，年紀輕輕就上婦產科」，隨後再加一句「可能用身體賺錢啦，難怪鞋子穿那麼好」。只是想解決身體不舒服的狀況卻遭大媽出言侮辱讓她心裡很難過，但因為實在沒力氣再加上自己穿著校服不想惹事，她當下沒有反駁，只能靠著在網路上發文抒發心情。

很多人為她的遭遇抱不平「那人有病吧」、批評大媽「這樣說別人閒話…通常都是人生蠻空洞的，只能靠貶低別人來獲得優越感」、「那個大媽自己年輕一定很不檢點，不然怎麼直接認為來婦科都是不檢點的人」，除了留下安慰的回應「很多問題都要去看婦產科，是那個人沒有常識」，也進行了反駁的教戰「用大媽聽的到的音量說:『就是有人年紀輕輕有病不看醫生，老了才要天天跑這裡』」。

同樣因為去看婦科招來異樣眼光的例子並不少「上次去婦產科看醫生…診所內坐著一對夫妻一直看著我然後竊竊私語又偷笑⋯」、「高三壓力大，月經不來，我媽帶我去婦產科，一個阿姨也是在那邊說那個女生私生活很亂吧」，「從國中就因為多囊常跑婦產科也聽過類似的話，通常都戴著耳機不想聽…後來真的忍不住就回說『不好意思我是因為多囊性卵巢…你說的那些話讓我非常不舒服請你不要再說了，不然我就去跟我學姐說，她是律師喔』」。每個人解決酸言酸語的方式各有不同，有人正面迎擊有人則幽默以對「只是子宮發炎…我都會故意摸摸我的小肚子對他們微笑」。