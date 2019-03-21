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27歲年輕媽熬夜滑手機猝死 發現時眼睛還盯著淘寶

2019-03-21 11:46聯合新聞網 綜合報導

一名媽媽每天晚上照顧完兩個孩子後，凌晨一兩點就躺在床上滑手機，常常滑到通霄。示意...
一名媽媽每天晚上照顧完兩個孩子後，凌晨一兩點就躺在床上滑手機，常常滑到通霄。示意圖。 圖／路透、美聯社
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現代人生活緊湊，即使很疲憊還是會滑個手機再睡覺，但長期的習慣可能會危害到生命。大陸一名媽媽每天晚上照顧完兩個孩子後，凌晨一兩點就躺在床上滑手機，常常滑到通霄，沒想到這樣小小的習慣竟造成無法挽回的事。

根據「楚天都市報」報導，大陸浙江一名27歲的媽媽，有兩個孩子，有天當婆婆去房間叫她起來吃飯時，喊了兩聲後卻發現媳婦還是一動也不動，婆婆覺得事態不妙，走近一看，發現她躺在被窩裡，眼睛還盯著手機的淘寶頁面上，婆婆一摸，她身體卻已沒有溫度也僵硬了。

丈夫表示，他們有兩個孩子，每天晚上，女子照顧兩個孩子睡著後，才有時間滑手機，凌晨一兩點躺在床上滑手機逛淘寶、微博，常常通宵不睡，習慣晚睡的妻子經常失眠，不看手機就睡不著，經常滑了滑就到了凌晨，但這次卻再也醒不來了。

法醫鑑定，女子是通霄玩手機才引起過度疲勞，引發新源性疾病猝死，因為長時間無法保證充足睡眠，通霄熬夜人會很疲勞，一旦發生心室性心動過速，極有可能在短時間內突然死亡。

大陸問答網站「知乎」網友提問，「為什麼那麼多媽媽喜歡熬夜？」，有位媽媽回答，喜歡熬夜是因為只有深夜時間才完完全全屬於自己，不再為孩子、家庭和工作忙碌，「我也知道熬夜不好，但我終於有時間做我想做的事情了」。

據調查數據顯示，81%的中國人睡眠時間不到8小時，一項針對16個城市2550位90年後人群開展的調查顯示，90年後晚睡成習慣，近七成都在12點以後睡覺；中國睡眠醫學協會調查顯示，90%的年輕人猝死、腦溢血、心肌梗塞都與熬夜有關，而超過70%的年輕人有熬夜習慣。

熬夜睡眠失眠
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