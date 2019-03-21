顏清標手工水餃開箱文 網友驚呼：這口味也太特殊

2019-03-21 09:51 聯合新聞網 綜合報導



標太郎高麗菜水餃。圖擷取自ptt 分享 facebook

大甲鎮瀾宮董事長顏清標近來喜事不斷，日前他才剛為二子顏仁賢、媳婦黃子涵補辦婚宴，現在他花了一年時間研發的冷凍手工水餃，本月18日終於在賣場上架，甚至有網友在ptt分享買到後試煮試吃的「開箱文」引發討論。

網友在ptt發文說，媽媽在賣場買了幾包冷凍水餃，他發現其中一包竟是「顏董牌水餃」，包裝左上角還有個「標太郎」的顏清標Q版圖案，右下角還有一張顏清標拿著水餃比讚的照片，不過網友煮完試吃的結果，整體美味度如果是五顆星的話，網友評分卻只給了二顆星。

以內餡、味道、香氣、麵皮進行比較的話，味道部分他認為以冷凍水餃來說，算是很不錯了，而且內餡有湯汁，份量則是可以給到三顆星，但是香氣只得到一顆星，「到後面還是沾著醬料比較好吃。」

綜合評比來看，顏清標牌的「高麗菜手工水餃」一包35粒售價129元，平均一顆不到4塊錢，網友認為價格沒有太貴，以C/P值來講值得推廣。此外，除了高麗菜口味，甚至有網友買到了泰式打拋豬口味，「有九層塔的香氣撲鼻而來、皮薄肉多汁。」

其他網友看完了試吃開箱文之後，也紛紛留言說「看起來不錯呀」、「感覺不難吃耶」，還有人表示看到打拋豬口味感到驚訝「這口味也太特別」，表明有興趣想試看看，然而也有人問說「有誰會看到標哥特地去買的？」

據《蘋果》報導指出，打拋豬口味一包30粒售價129元，加入九層塔、香茅等香料，再用辣椒及醬油等食材拌炒，而高麗菜水餃則是用彰化雲林，有生產履歷的高麗菜入餡，在接下來的大甲媽祖繞境期間，部分指定地點還有素水餃可以免費吃。