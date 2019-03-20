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她離婚後沒辭祖 女兒高燒不退拜別後竟秒退燒

2019-03-20 14:03聯合新聞網 綜合報導

有網友離婚時沒有辭祖，女兒一直高燒不退一直住院，也檢查不出什麼原因，後來自家神明...
有網友離婚時沒有辭祖，女兒一直高燒不退一直住院，也檢查不出什麼原因，後來自家神明跟對方祖先溝通後，女兒竟沒再發燒了。圖／ingimage
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傳統習俗中，夫妻離婚後需和夫家祖先拜別，這就是所謂的「辭祖」，若沒有辭祖，夫家祖先依然會認定為自家媳婦，尋找下次姻緣會不順利，與其他男人在一起，也會導致諸事不順甚至連健康都會受影響！

有網友離婚時沒有辭祖，女兒一直高燒不退一直住院，也檢查不出什麼原因，後來自家神明...
有網友離婚時沒有辭祖，女兒一直高燒不退一直住院，也檢查不出什麼原因，後來自家神明跟對方祖先溝通後，女兒竟沒再發燒了。圖擷自「爆怨公社」
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一名網友在「爆怨公社」抱怨，認為女生很卑微，離婚前被折磨後，離婚後還要去辭祖，實在受不了直呼「孽緣」，但也坦承如果當初知道有辭祖這件事，也許會好過一點，「就當我來還的，希望我有還完～～」，她也奉勸離過婚的網友去辭祖，土地公與城隍廟也可，對未來運勢與下一段姻緣會比較好。

有網友分享自己的親身經歷，認為寧可信其有，離婚時沒有辭祖，女兒一直高燒不退一直住院，也檢查不出什麼原因，後來自家神明跟對方祖先溝通後，女兒竟沒再發燒了；也有一名網友分享，媽媽離婚後工作不順、交的男友全都是渣男，甚至還莫名其妙跌倒，子宮還長瘤差點要把子宮拿掉，倒楣了10幾年，會通靈的姨丈才說要辭祖，後來請家中男丁告知祖先才沒事，「沒有拜過祖先沒事，拜過了的話還是不要鐵齒」。

有網友紛紛贊同，「同感～我也是離婚4、5年才知道這幾我什麼衰事都發生」、「要辭祖，因為我朋友她離婚沒辭祖，她兒子常出車禍，問老師，才知道是沒有辭祖的關係！」、「我有辭祖…本來我也不理解！ 但真的有辭祖好像有差餒」。

不過也有網友有不同看法，「想太多⋯⋯基督教不就死定了」、「老公外遇時祖先怎不會幫忙維繫婚姻，離婚就很會騷擾」、「如果祖先那麼靈，那為什麼不在離婚前，保佑婚姻美滿，反而要在離婚後去作弄女生呢？」。

離婚
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